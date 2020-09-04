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04 вересня 2020, пʼятниця, 11:00 6
Економіка 2020-09-04T12:00:02+03:00
Українські Новини
Рубль в кінці робочого тижня трохи подорожчав. Курс російської нацвалюти на 4 вересня

Рубль в кінці робочого тижня трохи подорожчав. Курс російської нацвалюти на 4 вересня

Анна Рудык
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Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

Сьогодні, 4 вересня середній курс купівлі рубля знизивя на 1 копійку у порівнянні з четвером, 3 вересня, і становить 3,31 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля в п'ятницю, підвищився на 2 копійки і становить 3,85 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 4 вересня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,31 3,85
Максимальний 3,65 5,00
Мінімальний 2,40 3,65

Як повідомляли Українські Новини, перед вихідними в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 1,08 коп. до 27,7941 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,96 коп. до 27,5238 UAH/USD.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні на 4,80 коп. до 27,6908 UAH/USD, що встановлюється ним до понеділка, на 4-6 вересня.

Крім того, до кінця 2020 року фінансисти прогнозують девальвацію гривні. Так, у вересні не очікується підвищення попиту на валюту і курсовий коридор буде на поточному рівні.

Тим часом голова ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що курс гривні до кінця року залишиться стабільним.

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