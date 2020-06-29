Рейтинг Ради за час карантину зріс, але залишається негативним

Серед опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 62% респондентів не схвалюють дії Верховної Ради, в той час як в лютому, до карантину, цей показник становив 70%.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Так, 21% опитаних схвалюють дії Ради.

18% опитаних скоріше схвалюють, 3% - повністю схвалюють, 32% - скоріше не схвалюють, 30% - повністю не схвалюють.

Також 18% респондентів ускладнилося відповісти.

Опитування було проведено з 20 по 23 червня методом телефонного інтерв'ю серед 2 тис. повнолітніх респондентів.

Статистична похибка не перевищує 2,2%.

У вибірку не включаються непідконтрольні Україні території Донецької і Луганської областей і анексованого Криму.

Як повідомляли Українські Новини,

У лютому 2% респондентів повністю підтримували дії Ради, 17% - скоріше підтримували, 37% - швидше не підтримували, 33% - повністю не підтримували, 12% - не змогли відповісти.

Тим часом, серед опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 45% респондентів не схвалюють дії і заяви президента Володимира Зеленського після того, як за даними КМІС на вересень-жовтень 2019 року 64% опитаних в тій чи іншій мірі схвалювали дії і заяви президента Володимира Зеленського.