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05 серпня 2020, середа, 06:00 9 Документ
Верховна Рада і партії 2020-08-05T07:00:02+03:00
Українські Новини
Спікер Ради Разумков у липні отримав менше, ніж його заступники

Спікер Ради Разумков у липні отримав менше, ніж його заступники

Кира Молчанова
Верховна Рада, зарплата чиновників, Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Олена Кондратюк
Дмитро Разумков, спікер Ради.
Дмитро Разумков, спікер Ради.

Заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова за липень становила 89 тис. гривень, його першого заступника Руслана Стефанчука — 109 тис. гривень, а заступника голови Олени Кондратюк - 121,2 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді апарату Ради на запит Українських Новин.

Зазначається, що в липні керівництву парламенту нарахована заробітна плата та оплата щорічної відпустки.

Так, Разумкову за липень нараховано 46 777,24 гривень зарплати.

Стефанчук отримав 67 018,12 гривень, а Кондратюк — 79 151,68 гривень зарплати.

Крім цього, Разумкову, Стефанчуку і Кондратюк в липні було нараховано по 42 040 гривень на виконання депутатських повноважень за червень.

Зарплата Дмитрия РазумковаЗарплата Дмитра Разумкова

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Разумкова, Стефанчука и Кондратюк за липень становила по 89,3 тис. гривень.

Раніше Зеленський просив Раду зняти обмеження із зарплат чиновників.

 

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