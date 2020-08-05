Спікер Ради Разумков у липні отримав менше, ніж його заступники

Заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова за липень становила 89 тис. гривень, його першого заступника Руслана Стефанчука — 109 тис. гривень, а заступника голови Олени Кондратюк - 121,2 тис. гривень. Про це сказано у відповіді апарату Ради на запит Українських Новин. Зазначається, що в липні керівництву парламенту нарахована заробітна плата та оплата щорічної відпустки. Так, Разумкову за липень нараховано 46 777,24 гривень зарплати. Стефанчук отримав 67 018,12 гривень, а Кондратюк — 79 151,68 гривень зарплати. Крім цього, Разумкову, Стефанчуку і Кондратюк в липні було нараховано по 42 040 гривень на виконання депутатських повноважень за червень. Зарплата Дмитра Разумкова Як повідомляли Українські Новини, зарплата Разумкова, Стефанчука и Кондратюк за липень становила по 89,3 тис. гривень. Раніше Зеленський просив Раду зняти обмеження із зарплат чиновників.