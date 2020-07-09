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09 липня 2020, четвер, 06:35 16 Документ
Верховна Рада і партії 2020-07-09T10:00:04+03:00
Українські Новини
Разумков і Стефанчук третій місяць поспіль отримують по 89 тис. гривень зарплати і "депутатських"

Разумков і Стефанчук третій місяць поспіль отримують по 89 тис. гривень зарплати і "депутатських"

Елена Новикова
зарплата чиновників, Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Олена Кондратюк
Дмитро Разумков. Фото: informator.news
Дмитро Разумков. Фото: informator.news

У червні заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, який заявив, що не планує йти у відпустку влітку, становила 89 270 гривень, його першого заступника Руслана Стефанчука - 89 270 гривень, а заступника голови Олени Кондратюк - 89 270 гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату ВР на запит Українських Новин.

Разумкову за червень нараховано 47 230 гривень заробітної плати.

Також Стефанчук і Кондратюк отримали у червні 47 230 гривень зарплати.

Крім цього, Разумкову, Стефанчуку і Кондратюк в червні були нараховані за 42 040 гривень на виконання депутатських повноважень за травень.

Зарплата Разумкова, Стрефанчука і Кондратюк за липень. Відповідь на запит Українських НовинЗарплата Разумкова, Стрефанчука і Кондратюк за липень. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Разумкова, Стефанчука та Кондратюк за травень становила 89,3 тис. гривень - на 47,2 тис. гривень окладу та за 42 тис. гривень компенсації за виконання депутатських повноважень.

Крім того, зарплата Разумкова за квітень становила 47,2 тис. гривень, Стефанчука – 47,2 тис. гривень, Кондратюк – 45 тис. гривень, а також їм нараховано за 42 тис. гривень на виконання депутатських повноважень.

Раніше повідомлялося про те, хто з силовиків отримав найбільшу зарплату в травні.

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