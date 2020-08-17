Половина українців хоче позачергових виборів Ради, - дослідження

50% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), вважають, що необхідно провести позачергові вибори до Верховної Ради в 2021 році. Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини. Респондентів попросили відповісти на запитання, чи потрібно в наступному році провести дострокові позачергові вибори в Раду. 50% опитаних вважають, що такі вибори необхідно провести, 39% відповіли, що не потрібно, 11% - не змогли відповісти. Опитування проводилося з 7 по 11 серпня серед 2 тис. Повнолітніх респондентів на підконтрольній Україні території методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%. Як повідомляли Українськi Новини, 62% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), не схвалюють дії Верховної Ради, однак рейтинг Ради за час карантину зріс, хоча й залишається негативним. Тим часом 75% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), виступають проти легалізації онлайн-казино і залів ігрових автоматів в готелях не нижче категорії "три зірки".