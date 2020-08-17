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17 серпня 2020, понеділок, 14:31 10
Верховна Рада і партії 2020-08-17T16:45:03+03:00
Українські Новини
Половина українців хоче позачергових виборів Ради, - дослідження

Половина українців хоче позачергових виборів Ради, - дослідження

Кира Молчанова
Верховна Рада, КМІС, соцопитування, Вибори в Верховну Раду, дострокові вибори в Раду, Позачергові вибори Ради, соціальне опитування
Верховна Рада @verkhovna_rada
Верховна Рада @verkhovna_rada

50% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), вважають, що необхідно провести позачергові вибори до Верховної Ради в 2021 році.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентів попросили відповісти на запитання, чи потрібно в наступному році провести дострокові позачергові вибори в Раду.

50% опитаних вважають, що такі вибори необхідно провести, 39% відповіли, що не потрібно, 11% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 7 по 11 серпня серед 2 тис. Повнолітніх респондентів на підконтрольній Україні території методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Як повідомляли Українськi Новини, 62% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), не схвалюють дії Верховної Ради, однак рейтинг Ради за час карантину зріс, хоча й залишається негативним.

Тим часом 75% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), виступають проти легалізації онлайн-казино і залів ігрових автоматів в готелях не нижче категорії "три зірки".

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