ПФУ направив перед вихідними на виплату пенсій 6,1 млрд гривень

Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій вересня. 4 вересня спрямовано 6,1 мільярда гривень на пенсійні виплати . Про це сказано в повідомленні Пенсійного фонду в соцмережі Facebook. "4 вересня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій вересня. На пенсійні виплати спрямовано 6,1 мільярда гривень", — сказано в ньому. Забезпечено фінансування пенсій вересня на загальну суму 8,4 млрд гривень. Зазначається, що виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку. Пенсії у вересні. Інфографіка: ПФУ Як повідомляли Українські Новини, з 1 вересня збільшився мінімальний розмір пенсії для непрацюючих пенсіонерів у зв'язку з підвищенням в Україні мінімалки. Раніше в "Слузі народу" розповіли про надбавки пенсіонерам у 2021 році. Крім того, вимоги до стажу для виходу на пенсію будуть змінюватися щорічно. Тим часом в Мінсоцполітики розповіли, як буде змінюватися пенсія в 2020-2021 роках.