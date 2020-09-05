ПФУ направив перед вихідними на виплату пенсій 6,1 млрд гривень

Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій вересня . 4 вересня спрямовано 6,1 мільярда гривень на пенсійні виплати .

Про це сказано в повідомленні Пенсійного фонду в соцмережі Facebook.



"4 вересня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій вересня. На пенсійні виплати спрямовано 6,1 мільярда гривень", — сказано в ньому.



Забезпечено фінансування пенсій вересня на загальну суму 8,4 млрд гривень.



Зазначається, що виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Пенсії у вересні. Інфографіка: ПФУ

Як повідомляли Українські Новини, з 1 вересня збільшився мінімальний розмір пенсії для непрацюючих пенсіонерів у зв'язку з підвищенням в Україні мінімалки.



Раніше в "Слузі народу" розповіли про надбавки пенсіонерам у 2021 році.



Крім того, вимоги до стажу для виходу на пенсію будуть змінюватися щорічно.



Тим часом в Мінсоцполітики розповіли, як буде змінюватися пенсія в 2020-2021 роках.

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