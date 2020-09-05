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05 вересня 2020, субота, 06:15 5 Інфографіка
Суспільство 2020-09-05T06:45:02+03:00
Українські Новини
ПФУ направив перед вихідними на виплату пенсій 6,1 млрд гривень

ПФУ направив перед вихідними на виплату пенсій 6,1 млрд гривень

Валерия Драгомирова
ПФУ, Пенсії, виплата пенсій, Пенсійний фонд, Пенсійний фонд України, фінансування пенсій, вересень
Пенсія. Фото: pixabay
Пенсія. Фото: pixabay

Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій вересня. 4 вересня спрямовано 6,1 мільярда гривень на пенсійні виплати .

Про це сказано в повідомленні Пенсійного фонду в соцмережі Facebook. 

"4 вересня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій вересня. На пенсійні виплати спрямовано 6,1 мільярда гривень", — сказано в ньому. 

Забезпечено фінансування пенсій вересня на загальну суму 8,4 млрд гривень.

Зазначається, що виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Пенсії у вересні. Інфографіка: ПФУПенсії у вересні. Інфографіка: ПФУ

Як повідомляли Українські Новини, з 1 вересня збільшився мінімальний розмір пенсії для непрацюючих пенсіонерів у зв'язку з підвищенням в Україні мінімалки. 

Раніше в "Слузі народу" розповіли про надбавки пенсіонерам у 2021 році.

Крім того, вимоги до стажу для виходу на пенсію будуть змінюватися щорічно

Тим часом в Мінсоцполітики розповіли, як буде змінюватися пенсія в 2020-2021 роках.

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