Підвищення буде поступовим. Як буде змінюватися пенсія в 2020-2021 роках

З початку 2020 року сума середньої пенсії в Україні зросла на 400 гривень. Надалі підвищення пенсій має відбуватися поступово. Про це в студії " Ранку на громадському " розповів Микола Шамбір, радник міністра соціальної політики України.

"Цього року ми вже основні підвищення (ред.- пенсій) провели, на 400 гривень збільшений середній розмір, це 15% підвищення. Якщо ми оцінюємо наскільки велике підвищення чи ні, то варто оцінювати це за двома показниками. Перший - це мінімальний цільової рівень інфляції, тобто ми вище рівня інфляції, і другий показник - це зростання середньої заробітної плати" , - розповів Шамбір.



Також радник міністра розповів, чому не можна з завтрашнього дня підвищити пенсії вдвічі.

"Цього не можна робити з завтрашнього дня, вдвічі більше, тому що завтра ви вийдете на ринок, і ще до завтрашнього дня навіть, і вже ціни будуть вищі. Має бути поступове зростання для того, щоб не зривалися ціни. Для того, щоб поступово перекривати те зростання цін, тоді воно буде природним і не впливатиме, в принципі, на стан пенсіонерів" , - розповів він.



За словами Шамбіра, для того, щоб розмір пенсій підвищувався, потрібно починати з підвищення заробітної плати.



"Чи потрібно підвищувати пенсії? Потрібно. Але в Україні найнижчий рівень середньої заробітної плати, найнижчий рівень в Європі. Зрозуміло, що з заробітної плати йдуть відрахування до Пенсійного фонду, з них сплачується пенсія. Тобто, якщо ми будемо говорити про підвищення пенсії, нам треба починати з підвищення заробітної плати, з наповнення Пенсійного фонду, і потім тоді говорити про підвищення пенсій" , - резюмував радник міністра.



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