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01 вересня 2020, вівторок, 06:00 19
Суспільство 2020-09-01T07:45:03+03:00
Українські Новини
З 1 вересня в Україні підвищаться пенсії. У кого і на скільки зростуть виплати

З 1 вересня в Україні підвищаться пенсії. У кого і на скільки зростуть виплати

Валерия Драгомирова
підвищення пенсій, пенсія, Пенсійні виплати
Пенсії
Пенсії

У зв'язку з тим, що як Верховна Рада з вересня збільшила мінімальну зарплату в Україні з 4,7 тис. до 5 тис. гривень, з 1 вересня збільшиться мінімальна сума пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Пенсійного Фонду України в соціальній мережі Facebook. 


"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України № 822-их" Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який Верховна Рада України прийняла на позачерговій сесії 25 серпня 2020 року, згідно з яким з 1 вересня збільшено мінімальну заробітну плату з 4723 до 5000 гривень" , - сказано в ньому. 

Повідомляється, що така зміна є підставою для збільшення мінімального розміру пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років і мають страховий стаж 35 років чоловіки і 30 років жінки.

Таким чином, мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зросте з 1889,20 гривень (4723 гривень х 40%) до 2000 гривень (5000 гривень х 40%).

Пенсію в нових розмірах пенсіонери почнуть отримувати з вересня 2020 року.

У ПФУ зазначили, що для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюється після звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності.

Як повідомляли Українські Новини, на виплату пенсій у серпні ПФУ направив понад 39 мільярдів. 

Крім того, в зв'язку з підвищенням мінімалки Пенсійний фонд додатково отримає близько 1,7 млрд гривень

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