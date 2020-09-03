На українців чекає підвищення пенсії. В "Слугу народу" розповіли про надбавки в 2021

1 вересня в Україні підвищилися пенсії у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати . Стало відомо, що у 2021 році на українців чекає перерахунок пенсій навесні, а також додаткова доплата для тих, кому за 75 років після того, як з

Про це розповіла депутатка "Слуги народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".



"Яка логіка підвищення пенсій? Крім того, що буде осучаснення, тобто перерахунок для всіх, орієнтовно це буде з 1 квітня або 1 травня наступного року... Але є ще логіка, літні люди отримують меншу пенсію. Вони раніше вийшли на пенсію, у них від чого вираховується ця пенсія - сама ставка була нижчою" , - зазначила депутат.



Вона нагадала, що пенсіонерам, кому за 80, вже зробили доплату 500 гривень до пенсій.



"І уряд обіцяв, я дуже сподіваюся, що це буде в бюджеті на наступний рік - доплату додатково для тих, кому за 75 років. Я не можу сказати ще суму, але як це було для тих, кому за 80 років, то очевидно, це може бути також, можливо, 500 грн для тих, кому за 75 - з наступного року" , - заявила Кравчук.



Як повідомляли Українські Новини, вимоги до стажу для виходу на пенсію будуть змінюватися щорічно .

Крім того, хто не отримає надбавку за роки шкідливого стажу.

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