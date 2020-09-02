ПФУ почав фінансувати вересневі пенсії: яку суму спрямували на виплати

Тоді як з 1 вересня збільшиться мінімальний розмір пенсії за віком для пенсіонерів, що не працюють, Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій за вересень.

Про це сказано в повідомленні прес-служби ПФУ в Facebook.

"2 вересня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, почав фінансування пенсій вересня. На пенсійні виплати спрямовано 0,6 мільярда гривень", — сказано в ньому.

Також в ПФУ зазначили, що виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

У ПФУ почали фінансування пенсій за вересень. інфографіка: Facebook/Пенсійний фонд України

Як повідомляли Українські Новини, міністр фінансів Сергій Марченко заявляє, що через підвищення мінімалки Пенсійний фонд додатково отримає близько 1,7 млрд гривень.

Крім того, в Україні протягом семи років зростатимуть вимоги щодо стажу для виходу на пенсію.

Раніше в Мінсоцполітики розповіли, як буде змінюватися пенсія в 2020-2021 роках.

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