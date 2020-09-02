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  • ПФУ почав фінансувати вересневі пенсії: яку суму спрямували на виплати
02 вересня 2020, середа, 20:34 7 Інфографіка
Економіка 2020-09-02T21:30:01+03:00
Українські Новини
ПФУ почав фінансувати вересневі пенсії: яку суму спрямували на виплати

ПФУ почав фінансувати вересневі пенсії: яку суму спрямували на виплати

Елена Новикова
ПФУ, Пенсії, виплата пенсій, Пенсійний фонд, Пенсійний фонд України, фінансування пенсій, вересень
Пенсійний фонд почав фінансувати пенсії за вересень
Пенсійний фонд почав фінансувати пенсії за вересень

Тоді як з 1 вересня збільшиться мінімальний розмір пенсії за віком для пенсіонерів, що не працюють, Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій за вересень.

Про це сказано в повідомленні прес-служби ПФУ в Facebook.

"2 вересня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, почав фінансування пенсій вересня. На пенсійні виплати спрямовано 0,6 мільярда гривень", — сказано в ньому.

Також в ПФУ зазначили, що виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

В ПФУ начали финансирование пенсий за сентябрь. Инфографика: Facebook/Пенсійний фонд УкраїниУ ПФУ почали фінансування пенсій за вересень. інфографіка: Facebook/Пенсійний фонд України

Як повідомляли Українські Новини, міністр фінансів Сергій Марченко заявляє, що через підвищення мінімалки Пенсійний фонд додатково отримає близько 1,7 млрд гривень.

Крім того, в Україні протягом семи років зростатимуть вимоги щодо стажу для виходу на пенсію.

Раніше в Мінсоцполітики розповіли, як буде змінюватися пенсія в 2020-2021 роках.

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