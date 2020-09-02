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02 вересня 2020, середа, 05:30 6 Інфографіка
Суспільство 2020-09-02T06:30:02+03:00
Українські Новини
Вимоги до стажу для виходу на пенсію будуть змінюватися щорічно. Графік на найближчі 7 років

Вимоги до стажу для виходу на пенсію будуть змінюватися щорічно. Графік на найближчі 7 років

Анна Рудык
пенсійний вік, пенсія, пенсія в Україні
Пенсіонер. Фото: pixabay.com
Пенсіонер. Фото: pixabay.com

В Україні протягом семи років будуть збільшуватися вимоги щодо стажу для виходу на пенсію у той час, як за допомогою офіційного застосунка "Пенсійний фонд" пенсіонери зможуть скористатися низкою послуг не виходячи з дому. Про це пише Обозреватель. 

Так, повідомляється, що, в цьому році для виходу на пенсію потрібно мати від 27 років стажу, а в наступному вимоги збільшаться до 28.

Ті, хто не виконає вимоги, повинні будуть виходити на заслужений відпочинок в 63 або 65 років. Для прикладу розглянемо, як українці виходитимуть на пенсію з 2027-го:

  • в 65 років - якщо є від 15 до 25 років стажу;
  • в 63 роки - якщо від 25 до 35 років стажу;
  • в 60 років - якщо є від 35 років стажу.

Підвищення вимог - необхідність. За даними Федерації роботодавців, в Україні 10,6 млн працівників на 11,3 млн пенсіонерів. Правда, є ще самозайняті і підприємці. В цілому ж один працюючий утримує своїми внесками одного пенсіонера.

Таблиця віку виходу на пенсію протягом семи років. Фото: ОбозревательТаблиця віку виходу на пенсію протягом семи років. Фото: Обозреватель

З мінімальної зарплати до Пенсійного фонду надходить всього 889 грн, а з середньої зарплати - близько 1,8 тис. грн. Зрозуміло, цих грошей катастрофічно не вистачає.

Міжнародна організація праці підрахувала, що до 2050-го кількість пенсіонерів в Україні збільшиться на 43,9%.

Як повідомляли Українські Новини, українців у вересні чекає перерахунок пенсій.

Також на виплату пенсій у серпні ПФУ направив понад 39 мільярдів.

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