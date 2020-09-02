Вимоги до стажу для виходу на пенсію будуть змінюватися щорічно. Графік на найближчі 7 років

у той час, як за допомогою офіційного застосунка "Пенсійний фонд" пенсіонери зможуть скористатися низкою послуг не виходячи з дому . В Україні протягом семи років будуть збільшуватися вимоги щодо стажу для виходу на пенсію Про це пише Обозреватель.

Так, повідомляється, що, в цьому році для виходу на пенсію потрібно мати від 27 років стажу, а в наступному вимоги збільшаться до 28.

Ті, хто не виконає вимоги, повинні будуть виходити на заслужений відпочинок в 63 або 65 років. Для прикладу розглянемо, як українці виходитимуть на пенсію з 2027-го:

в 65 років - якщо є від 15 до 25 років стажу;

в 63 роки - якщо від 25 до 35 років стажу;

в 60 років - якщо є від 35 років стажу.

Підвищення вимог - необхідність. За даними Федерації роботодавців, в Україні 10,6 млн працівників на 11,3 млн пенсіонерів. Правда, є ще самозайняті і підприємці. В цілому ж один працюючий утримує своїми внесками одного пенсіонера.

Таблиця віку виходу на пенсію протягом семи років. Фото: Обозреватель

З мінімальної зарплати до Пенсійного фонду надходить всього 889 грн, а з середньої зарплати - близько 1,8 тис. грн. Зрозуміло, цих грошей катастрофічно не вистачає.

Міжнародна організація праці підрахувала, що до 2050-го кількість пенсіонерів в Україні збільшиться на 43,9%.

Як повідомляли Українські Новини, українців у вересні чекає перерахунок пенсій.

Також на виплату пенсій у серпні ПФУ направив понад 39 мільярдів.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини