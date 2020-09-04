У понеділок на станціях "Острог" і "Радивилів" відновлюється посадка і висадка пасажирів

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" вирішило відновити посадку і висадку пасажирів на станціях "Острог" і "Радивилів" з 7 вересня. Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини. З 7 вересня цього року на станції "Острог" будуть продаватися квитки на потяги №98\/97 "Ковель — Київ", №122\/121 "Рівне — Миколаїв"; №88\/87 "Ковель - Новоолексіївка"; №45\/46 "Ужгород — Лисичанськ". На станції "Радивилів" будуть продаватися квитки на потяги №45\/46 "Ужгород — Лисичанськ"; №232\/231 "Галич — Генічеськ — Івано-Франківськ". Як повідомляли Українськi Новини, з 10 вересня почне курсувати новий потяг "Харків - Трускавець". Раніше повідомлялося про те, що з 28 серпня Укрзалізниця запустила новий регіональний поїзд №828\/827 "Кривий Ріг - Дніпро". Крім того, з 25 серпня Укрзалізниця розпочала пілотний проєкт, який передбачає введення охорони пасажирських поїздів в русі силами працівників воєнізованої охорони компанії. Також 26 серпня Кабмін призначив нового голови правління Укрзалізниці.