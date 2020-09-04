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04 вересня 2020, пʼятниця, 19:32 6
Транспорт 2020-09-04T20:00:02+03:00
Українські Новини
У понеділок на станціях "Острог" і "Радивилів" відновлюється посадка і висадка пасажирів

У понеділок на станціях "Острог" і "Радивилів" відновлюється посадка і висадка пасажирів

Елена Новикова
Острог, Укрзалізниця, рівненська область, Відновлення руху, Радивилів
Поїзд. Фото: Facebook/Укралізниця
Поїзд. Фото: Facebook/Укралізниця

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" вирішило відновити посадку і висадку пасажирів на станціях "Острог" і "Радивилів" з 7 вересня.

Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

З 7 вересня цього року на станції "Острог" будуть продаватися квитки на потяги №98/97 "Ковель — Київ", №122/121 "Рівне — Миколаїв"; №88/87 "Ковель - Новоолексіївка"; №45/46 "Ужгород — Лисичанськ".

На станції "Радивилів" будуть продаватися квитки на потяги №45/46 "Ужгород — Лисичанськ"; №232/231 "Галич — Генічеськ — Івано-Франківськ".

Як повідомляли Українськi Новини, з 10 вересня почне курсувати новий потяг "Харків - Трускавець".

Раніше повідомлялося про те, що з 28 серпня Укрзалізниця запустила новий регіональний поїзд №828/827 "Кривий Ріг - Дніпро".

Крім того, з 25 серпня Укрзалізниця розпочала пілотний проєкт, який передбачає введення охорони пасажирських поїздів в русі силами працівників воєнізованої охорони компанії.

Також 26 серпня Кабмін призначив нового голови правління Укрзалізниці.

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