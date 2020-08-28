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28 серпня 2020, пʼятниця, 17:49 7
Транспорт 2020-08-28T18:30:02+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" призначила новий поїзд "Харків - Трускавець" з 10 вересня

"Укрзалізниця" призначила новий поїзд "Харків - Трускавець" з 10 вересня

Кира Молчанова
Укрзалізниця, поїзд, Харків – Трускавець
Поїзд. Фото: Pexels
Поїзд. Фото: Pexels

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" призначила новий поїзд "Харків - Трускавець" з 10 вересня після того, як у поїздах почала працювати воєнізована охорона.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Поїзд курсуватиме з 10 вересня по 22 жовтня через день; поїзд слідуватиме через Суми, Київ, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль та Львів.

З Харкова поїзд вирушатиме по парних числах о 20:15 і прибуватиме до Трускавця о 14:33; з Трускавця поїзд відправлятиметься по непарних числах о 16:00 і прибуватиме до Харкова о 10:47.

Також в повідомленні зазначено, що з 22 жовтня графік руху поїзда буде змінено.

У складі поїзда 10 вагонів: 8 купейних і 2 СВ.

В 2019 році акціонерне товариство "Укрзалізниця" збільшило чистий прибуток в 14,7 разу, або на 2,784 млрд гривень, до 2,988 млрд гривень порівняно з 2018 роком.

До складу Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці, а також інші підприємства й організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

Як повідомляли Українськi Новини, "Укрзалізниця" відновила зупинку поїздів далекого сполучення в Луцьку і Тернополі.

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