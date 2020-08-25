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25 серпня 2020, вівторок, 19:48 7
Транспорт 2020-08-25T21:45:02+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд

"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд

Надежда Комендантова
Укрзалізниця, Українська залізнична швидкісна компанія, Рух потягів
Укрзалізниця. Фото: Facebook Ivan Yuryk
Укрзалізниця. Фото: Facebook Ivan Yuryk

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця", в поїздах якої почала працювати воєнізована охорона, з 28 серпня вирішило запустити новий регіональний поїзд №828/827 "Кривий Ріг - Дніпро".

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українськi Новини.

Поїзд курсуватиме щодня, крім суботи. Із Кривого Рогу поїзд відправлятиметься о 6:43 і прибуватиме в Дніпро о 09:20, відправлення з Дніпра о 18:20 і прибуття до Кривого Рогу о 21: 25.

Поїзд буде зупинятися на станціях "Верхівцеве" і "Каменське- пасажирське ".

Як повідомляли Українськi Новини, з 1 червня в Україні відновлені міжобласні пасажирські залізничні та автомобільні перевезення, а також рух поїздів далекого прямування.

Тим часом акціонерне товариство" Укрзалізниця "на виконання рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішило з 22 серпня відновити курсування поїзда №601/602 "Львів - Солотвино".

Раніше на День Незалежності "Укрзалізниця" продовжила до Вінниці маршрут поїзда Суми-Київ.

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