"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця", в поїздах якої почала працювати воєнізована охорона, з 28 серпня вирішило запустити новий регіональний поїзд №828\/827 "Кривий Ріг - Дніпро". Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українськi Новини. Поїзд курсуватиме щодня, крім суботи. Із Кривого Рогу поїзд відправлятиметься о 6:43 і прибуватиме в Дніпро о 09:20, відправлення з Дніпра о 18:20 і прибуття до Кривого Рогу о 21: 25. Поїзд буде зупинятися на станціях "Верхівцеве" і "Каменське- пасажирське ". Як повідомляли Українськi Новини, з 1 червня в Україні відновлені міжобласні пасажирські залізничні та автомобільні перевезення, а також рух поїздів далекого прямування. Тим часом акціонерне товариство" Укрзалізниця "на виконання рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішило з 22 серпня відновити курсування поїзда №601\/602 "Львів - Солотвино". Раніше на День Незалежності "Укрзалізниця" продовжила до Вінниці маршрут поїзда Суми-Київ.