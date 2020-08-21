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21 августа 2020, пятница, 13:46 584
Общество 2020-08-21T14:18:07+03:00
Українські Новини
С понедельника "Укрзализниця" закроет продажу билетов с 4 станций в трех областях

С понедельника "Укрзализниця" закроет продажу билетов с 4 станций в трех областях

Ольга Фандорина
Карантин, Укрзализныця, ЖД станции, Закрытие станций, ЖД билеты
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Акционерное общество "Укрзализныця" закроет продажу билетов со станций "Коломыя" (Ивано-Франковская область), "Острог", "Радивилов" (обе Ривненская область) и "Черновцы" с 24 августа из-за эпидемиологической ситуации.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на этих железнодорожных станциях  можно будет делать только высадку пассажиров.

С 24 августа этого года из указанных станций не будут продаваться проездные документы на следующие поезда: №702/701 "Львов - Черновцы", №136/135 "Черновцы - Одесса", №7/8 "Киев - Черновцы", №117/118 "Киев - Черновцы", №98/97 "Ковель - Киев", №46/45 "Ужгород - Лисичанск", №88/87 "Ковель-Новоалексеевка", №122/121 "Николаев - Ровно", №232/231 "Геническ - Ивано Франковск".

Также из-за эпидемических ограничений изменится маршрут следования поездов из и в Черновцы: №8/7 "Снятин - Киев" (вместо "Черновцы - Киев"), №118/117 "Новоселица - Киев" (вместо "Черновцы - Киев"), №136/135 "Снятин - Одесса" (вместо "Черновцы - Одесса"), №702/701 "Снятин - Львов" (вместо "Черновцы - Львов").

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда ко Дню Независимости - из Одессы во Львов и Киев.

Акционерное общество "Укрзализныця" во исполнение решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решило с 22 августа возобновить курсирование поезда №601/602 "Львов - Солотвино".

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