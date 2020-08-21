С понедельника "Укрзализниця" закроет продажу билетов с 4 станций в трех областях

Акционерное общество "Укрзализныця" закроет продажу билетов со станций "Коломыя" (Ивано-Франковская область), "Острог", "Радивилов" (обе Ривненская область) и "Черновцы" с 24 августа из-за эпидемиологической ситуации. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини. По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на этих железнодорожных станциях можно будет делать только высадку пассажиров. С 24 августа этого года из указанных станций не будут продаваться проездные документы на следующие поезда: №702\/701 "Львов - Черновцы", №136\/135 "Черновцы - Одесса", №7\/8 "Киев - Черновцы", №117\/118 "Киев - Черновцы", №98\/97 "Ковель - Киев", №46\/45 "Ужгород - Лисичанск", №88\/87 "Ковель-Новоалексеевка", №122\/121 "Николаев - Ровно", №232\/231 "Геническ - Ивано Франковск". Также из-за эпидемических ограничений изменится маршрут следования поездов из и в Черновцы: №8\/7 "Снятин - Киев" (вместо "Черновцы - Киев"), №118\/117 "Новоселица - Киев" (вместо "Черновцы - Киев"), №136\/135 "Снятин - Одесса" (вместо "Черновцы - Одесса"), №702\/701 "Снятин - Львов" (вместо "Черновцы - Львов"). Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда ко Дню Независимости - из Одессы во Львов и Киев. Акционерное общество "Укрзализныця" во исполнение решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решило с 22 августа возобновить курсирование поезда №601\/602 "Львов - Солотвино".