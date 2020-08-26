Кабмін призначив нового голову правління "Укрзалізниці"

той час, як в потяги повернулася охорона . Кабінет Міністрів призначив головою правління акціонерного товариства "Укрзалізниці" Володимира Жмака у

Це рішення уряд прийняв на засіданні в середу, 26 серпня, передають Українські Новини.

У травні 2019 року Жмак був призначений незалежним членом наглядової ради міжнародного аеропорту "Бориспіль"; в 2015-2016 роках він обіймав посаду першого заступника голови Одеської обладміністрації; крім того, Жмак обіймав посаду виконавчого директора російсько-британського нафтогазового холдингу ТНК-ВР, а після його поглинання "Роснафтою" очолював "Роснефть-Україна"; як радник президента "Київстару" він відповідав за розвиток нових напрямків бізнесу та комплаєнс.

Як повідомляли Українськi Новини, в квітні Кабінет Міністрів призначив на посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Івана Юрика замість Желько Марчек, який займав цю посаду з лютого.

У січні Кабмін звільнив Євгена Кравцова з посади голови правління "Укрзалізниці".

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