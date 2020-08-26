підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
26 серпня 2020, середа, 15:21 6
Кабмін 2020-08-26T16:00:01+03:00
Українські Новини
Кабмін призначив нового голову правління "Укрзалізниці"

Кабмін призначив нового голову правління "Укрзалізниці"

Валерия Драгомирова
Кабмін, Укрзалізниця, Володимир Жмак
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Кабінет Міністрів призначив головою правління акціонерного товариства "Укрзалізниці" Володимира Жмака у той час, як в потяги повернулася охорона.

Це рішення уряд прийняв на засіданні в середу, 26 серпня, передають Українські Новини.

У травні 2019 року Жмак був призначений незалежним членом наглядової ради міжнародного аеропорту "Бориспіль"; в 2015-2016 роках він обіймав посаду першого заступника голови Одеської обладміністрації; крім того, Жмак обіймав посаду виконавчого директора російсько-британського нафтогазового холдингу ТНК-ВР, а після його поглинання "Роснафтою" очолював "Роснефть-Україна"; як радник президента "Київстару" він відповідав за розвиток нових напрямків бізнесу та комплаєнс.

Як повідомляли Українськi Новини, в квітні Кабінет Міністрів призначив на посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Івана Юрика замість Желько Марчек, який займав цю посаду з лютого.

У січні Кабмін звільнив Євгена Кравцова з посади голови правління "Укрзалізниці".

 

Більше новин про: Кабмін Укрзалізниця Володимир Жмак

В Україні продовжили карантин до листопада. Які обмеження будуть діяти
Кабмін підвищив посадові оклади бюджетників з вересня
Новини
"Київміськбуд" проведе аудит недобудованих житлового комплексу банку "Аркада" 15:54
Два бійці підірвалися на міні, скинутій бойовиками з безпілотника 15:52
Наліпку "Зе-команда" відклеїв, – голова Дніпропетровської облради Олійник незадоволений політикою Президента 15:35
Більше 45% споживачів газу Хмельниччини контролюють рахунки за доставку газу через Особистий кабінет 15:29 Прес-реліз
Обмеження руху. Фото: kievvlast.com.ua
Рух на Броварському проспекті в Києві частково обмежать сьогодні ввечері 15:21 Карта
більше новин
Перемовини з кредиторами мають відбуватися з позиції національних інтересів, - депутатська група "За майбутнє" 10:51
Праворадикали в Одесі напали на депутатку Плачкову за наказом Труханова, — ОПЗЖ 19:56
Ніхто не хоче відповідати за держрейдерство стосовно АТ "Мотор Січ" - експерти про суд щодо арешту акцій підприємства 21:02
При параметрах RAB-регулювання від НКРЕКП у обленерго не буде можливості залучати інвесторів, — Олег Козачук 15:17
Мінімум 13 компаній стали жертвами рейдерської банди Казарцева-Кияшка, членів якої затримала СБУ, - ЗМІ 10:01
більше новин
Поліція закрила справу про загибель депутатаТимчука 09:24
Зростання цін прискориться. Експерти прогнозують різке подорожчання палива 09:00
Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати 09:30
У Європі фіксують випадки повторного зараження коронавірусом 09:32
Вступна кампанія-2020: МОН опублікувало список найпопулярніших спеціальностей і ВНЗ 12:13
більше новин
Рада НБУ звільнила заступника голови Нацбанку Борисенка
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok