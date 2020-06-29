Більш як 300 медустанов виявилися недофінансованими наполовину. Степанов каже, що через медреформу

Після того, як в Україні стартувала програма медгарантій, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що 332 медичних установи недоотримали 50% державного фінансування через другий етап медичної реформи.

Про це він заявив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Велика частина лікарень у цьому році йдуть з шаленим дефіцитом порівняно з 2019 роком з точки зору фінансування з державного бюджету. 332 лікарні взагалі отримали 50% фінансування...", - сказав він.

Степанов зазначив, що МОЗ здійснить дофінансування медустанов, які внасілдок другого етапу медреформи недоотримали кошти.

"У нас вводиться так званий пакет антикризових дій, за яким медичні установи, внаслідок другого етапу реформи отримали менше фінансування з державного бюджету, ніж це було минулого року, будуть дофінансовані до рівня минулого року. Ця постанова вже набрала чинності. Все фінансування буде відбуватися починаючи з 1 липня і до кінця 2020 року. Зараз НСЗУ укладає договори з відповідними установами. Це рішення, яке набрало чинності. Ми врятуємо наші медичні установи, як і обіцяли, в тому числі, президент і я", - наголосив міністр.

Як повідомляли Українські Новини, Україна зобов'язалася перед Міжнародним Валютним Фондом розширити новий механізм фінансування медичної допомоги та продовжити реалізацію реформи охорони здоров'я.