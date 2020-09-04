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04 вересня 2020, пʼятниця, 09:19 14 Інфографіка
Суспільство 2020-09-04T10:00:01+03:00
Українські Новини
Кількість хворих на коронавірус за добу перевалила за 2,7 тисяч

Кількість хворих на коронавірус за добу перевалила за 2,7 тисяч

Анна Рудык
Коронавірус, Covid-19, кількість хворих
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

За минулу добу, 3 вересня, кількість людей, що захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19, в Україні збільшилася на 12,1%, нових летальних випадків - знизилася на 5,6%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 2 723 до 130 951, кількість померлих від захворювання збільшилася на 51 людини до 2 761 порівняно з попередньою добою, 2 вересня.

Про це йдеться у повідомленні Ради національної безпеки та оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 4 вересня в Україні зареєстровано 130 951 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2 761 летальний, 60 613 осіб одужали.

За добу зафіксовано 2 723 нових випадки захворювання, одужали 937 чоловік, померла 51 людина.

Таким чином 3 вересня показник нових хворих за добу був більшим, ніж видужалих - 2 723 проти 937.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужалих і померлих) на ранок 4 вересня склала 67 577 осіб, що на 2,6% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (15 312), у Києві (14 477) та Чернівецькій області (10 786).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 4269 випадків;
  • Волинська область — 5723 випадки;
  • Дніпропетровська область — 2570 випадків;
  • Донецька область — 1576 випадків;
  • Житомирська область — 3550 випадків;
  • Закарпатська область — 7888 випадків;
  • Запорізька область — 1768 випадків;
  • Івано-Франківська область — 9845 випадків;
  • Кіровоградська область — 841 випадок;
  • м. Київ — 14 477 випадків;
  • Київська область — 6017 випадків;
  • Львівська область — 15 312 випадків;
  • Луганська область — 393 випадки;
  • Миколаївська область — 1446 випадків;
  • Одеська область — 8038 випадків;
  • Полтавська область — 886 випадків;
  • Рівненська область — 9535 випадків;
  • Сумська область — 1680 випадків;
  • Тернопільська область — 6841 випадок;
  • Харківська область — 10 312 випадків;
  • Херсонська область — 444 випадки;
  • Хмельницька область — 2848 випадків;
  • Чернівецька область — 10 786 випадків;
  • Черкаська область — 1756 випадків;
  • Чернігівська область — 2150 випадків.

Кількість хворих на коронавірус станом на 4 вересня. Інфографіка: МОЗКількість хворих на коронавірус станом на 4 вересня. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українськi Новини, у той час, як з 00:00 7 вересня почне діяти нове епідемічне зонування, за яким в "червону" зону знову потрапив Тернопіль, сьогодні. 4 вересня, почався 177-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19, та продовжив до 31 жовтня.

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