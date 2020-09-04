Кількість хворих на коронавірус за добу перевалила за 2,7 тисяч

За минулу добу, 3 вересня, кількість людей, що захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19, в Україні збільшилася на 12,1%, нових летальних випадків - знизилася на 5,6%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 2 723 до 130 951, кількість померлих від захворювання збільшилася на 51 людини до 2 761 порівняно з попередньою добою, 2 вересня. Про це йдеться у повідомленні Ради національної безпеки та оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 4 вересня в Україні зареєстровано 130 951 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2 761 летальний, 60 613 осіб одужали. За добу зафіксовано 2 723 нових випадки захворювання, одужали 937 чоловік, померла 51 людина. Таким чином 3 вересня показник нових хворих за добу був більшим, ніж видужалих - 2 723 проти 937. Кількість активних хворих (хворі без урахування видужалих і померлих) на ранок 4 вересня склала 67 577 осіб, що на 2,6% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (15 312), у Києві (14 477) та Чернівецькій області (10 786). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 4269 випадків; Волинська область — 5723 випадки; Дніпропетровська область — 2570 випадків; Донецька область — 1576 випадків; Житомирська область — 3550 випадків; Закарпатська область — 7888 випадків; Запорізька область — 1768 випадків; Івано-Франківська область — 9845 випадків; Кіровоградська область — 841 випадок; м. Київ — 14 477 випадків; Київська область — 6017 випадків; Львівська область — 15 312 випадків; Луганська область — 393 випадки; Миколаївська область — 1446 випадків; Одеська область — 8038 випадків; Полтавська область — 886 випадків; Рівненська область — 9535 випадків; Сумська область — 1680 випадків; Тернопільська область — 6841 випадок; Харківська область — 10 312 випадків; Херсонська область — 444 випадки; Хмельницька область — 2848 випадків; Чернівецька область — 10 786 випадків; Черкаська область — 1756 випадків; Чернігівська область — 2150 випадків. Кількість хворих на коронавірус станом на 4 вересня. Інфографіка: МОЗ Як повідомляли Українськi Новини, у той час, як з 00:00 7 вересня почне діяти нове епідемічне зонування, за яким в "червону" зону знову потрапив Тернопіль, сьогодні. 4 вересня, почався 177-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19, та продовжив до 31 жовтня.