Лікарів змушують приховувати коронавірус на роботі, щоб не покарали всю лікарню, - Офіс президента

Офіс президента заявив, що головні лікарі низки медичних установ в Україні іноді змушують персонал приховувати інфікування на роботі коронавірусом, смертність від якого знову встановила черговий антирекорд, оскільки бояться адміністративного покарання для лікарень.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента за результатами селекторної наради, передають Українські Новини.

"Це небезпечна і неприпустима ситуація. Міністерство охорони здоров'я має невідкладно вжити заходи і захистити лікарів, яких керівництво лікарні змушує брехати і приховувати зараження коронавірусом", - сказав Зеленський.

Очільник держави поцікавився питанням забезпечення школярів засобами індивідуального захисту, оскільки до нього надходить багато інформації про недостатню кількість цих засобів у школах.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в обласних центрах такі заклади повністю забезпечені всім необхідним для захисту проти коронавірусної інфекції відповідно до розробленого урядом алгоритму для безпечного навчання в школах.

Він нагадав, що на уроках діти не мають перебувати в масках, їх слід надягати тільки на перервах.

Зеленський наполегливо попросив узяти до уваги інформацію щодо захисту дітей в усій Україні, а не тільки в обласних центрах.

Він також поцікавився інформацією про вплив навчання на поширення коронавірусної інфекції.

Шмигаль наголосив, що за минулу добу в Україні зафіксовано 149 випадків захворювання дітей, хоча зазвичай влітку ця цифра становила близько 100 людей.

Однак, зі слів очільника уряду, це підвищення за 2 вересня не є показовим щодо впливу початку навчання на поширення COVID-19.

Шмигаль повідомив, що Кабмін проведе відповідний аудит протягом перших двох тижнів занять, щоб зрозуміти, наскільки безпечним є навчання в школах.

Як повідомляли Українськi Новини, вчені застерігають, що з початком навчального року в Україні може зрости захворюваність на COVID-19.

Тим часом, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня й відніс до "червоної зони" 29 регіонів, серед яких немає столиці.

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