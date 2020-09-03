Рубль трохи просів. Курс російської нацвалюти на 3 вересня

У четвер, 3 вересня, в обмінних пунктах столичних банків середній курс купівлі рубля знизився на 2 копійки і становить 3,32 гривень за 10 рублів порівняно курсом російської нацвалюти до гривні в середу, 2 вересня

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля в чеверг знизився на 2 копійки і становить 3,83 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 3 вересня:

10 російських рублів Купівля продаж середній 3,32 3,83 Максимальний 3,66 5,00 мінімальний 2,30 3,69

Як повідомляли Українські Новини, в четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 2 вересня на 5,23 коп. до 27,7688 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,12 коп. до 27,4929 UAH / USD.

Також Національний банк знизив встановлюваний ним на 3 вересня курс на 3,79 коп. до 27,6428 UAH/USD.

Крім того, фінансисти прогнозують девальвацію гривні до кінця 2020 року. Зазначається, що у вересні не очікується підвищення попиту на валюту і курсовий коридор буде на поточному рівні.

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