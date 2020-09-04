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04 вересня 2020, пʼятниця, 05:05 6
Фінанси 2020-09-04T05:15:01+03:00
Українські Новини
Яким буде курс на перші вихідні осені. НБУ опублікував офіційні цифри

Яким буде курс на перші вихідні осені. НБУ опублікував офіційні цифри

Кира Молчанова
Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс гривні
Курс гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 4,80 коп. до 27,6908 UAH/USD, що встановлюється ним на до понеділка, на 4-6 вересня. Таким чином, національна валюта до долара знову впала в ціні.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку України, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 3,79 коп. до 27,6428 UAH/USD, що встановлюється ним на 3 вересня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 4-6 вересня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,7291
1 долар США 27,6908
1 швейцарський франк 30,3660
10 ієн 2,6004
10 російських рублів 3,6830
1 євро 32,7319

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знову знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4-6 вересня, на 4,80 коп. до 27,6908 UAH/USD. Таким чином, національна валюта знову впала в ціні.

Глава ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що курс гривні до кінця року залишиться стабільним. Чинників, які могли б підсилити інфляцію, просто немає.

Однак фінансисти прогнозують, що до кінця 2020 року гривню чекає девальвація. Курс може піти в діапазон 29-30 UAH/USD до кінця року.

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