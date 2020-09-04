Яким буде курс на перші вихідні осені. НБУ опублікував офіційні цифри

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 4,80 коп. до 27,6908 UAH/USD , що встановлюється ним на до понеділка, на 4-6 вересня . Таким чином, національна валюта до долара знову впала в ціні .

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку України, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 3,79 коп. до 27,6428 UAH/USD, що встановлюється ним на 3 вересня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 4-6 вересня:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,7291 1 долар США 27,6908 1 швейцарський франк 30,3660 10 ієн 2,6004 10 російських рублів 3,6830 1 євро 32,7319

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знову знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4-6 вересня, на 4,80 коп. до 27,6908 UAH/USD. Таким чином, національна валюта знову впала в ціні.

Глава ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що курс гривні до кінця року залишиться стабільним. Чинників, які могли б підсилити інфляцію, просто немає.

Однак фінансисти прогнозують, що до кінця 2020 року гривню чекає девальвація. Курс може піти в діапазон 29-30 UAH/USD до кінця року.

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