Яким буде курс на перші вихідні осені. НБУ опублікував офіційні цифри

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 4,80 коп. до 27,6908 UAH\/USD, що встановлюється ним на до понеділка, на 4-6 вересня. Таким чином, національна валюта до долара знову впала в ціні. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку України, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 3,79 коп. до 27,6428 UAH\/USD, що встановлюється ним на 3 вересня. Офіційні курси гривні до іноземних валют на 4-6 вересня: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,7291 1 долар США 27,6908 1 швейцарський франк 30,3660 10 ієн 2,6004 10 російських рублів 3,6830 1 євро 32,7319 Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знову знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4-6 вересня, на 4,80 коп. до 27,6908 UAH\/USD. Таким чином, національна валюта знову впала в ціні. Глава ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що курс гривні до кінця року залишиться стабільним. Чинників, які могли б підсилити інфляцію, просто немає. Однак фінансисти прогнозують, що до кінця 2020 року гривню чекає девальвація. Курс може піти в діапазон 29-30 UAH\/USD до кінця року.