Долар і євро подорожчали перед вихідними. Курс валют на 4 вересня

У п'ятницю в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 1,08 коп. до 27,7941 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,96 коп. до 27,5238 UAH/USD порівняно з курсом валют в обмінних 3 вересня

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро підвищився на 3,18 коп. до 32,3422 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 0,96 коп. до 32,8881 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США євро 10 російських рублів Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж Середній 27,5238 27,7941 32,3422 32,8881 3,31 3,85 Максимальний 27,6500 28,0000 32,5500 33,2000 3,65 5,00 мінімальний 27,2500 27,6900 32,0000 32,6300 2,40 3,65

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк в черговий раз знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4-6 вересня, на 4,80 коп. до 27,6908 UAH/USD.

Також Нацбанк вказує, що подальша монетарна політика НБУ буде залежати насамперед від розвитку ситуації з поширенням COVID-19. Водночас на ймовірне посилення інфляційних ризиків в 2021 році НБУ може відреагувати інструментами монетарної політики.

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