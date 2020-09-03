Курс гривні на міжбанку знову знижується

Курс гривні на міжбанківському валютному ринкув четвер знизився на 3 коп. до 27,69 UAH\/USD після зниження в середу на 4 коп. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,68-27,70 UAH\/USD, потім котирування знизилися до 27,64-27,65 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 27,68-27,70 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,63% з 23,74 UAH\/USD до 27,69 UAH\/USD. Як повідомляли Українськi Новини, Національний банк в черговий раз знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4-6 вересня, на 4,80 коп. до 27,6908 UAH\/USD. Тим часом, в II кварталі 2020 року середня зарплата у жінок становить 9740 грн, а чоловіків - 12 159 грн, тобто на 20% більше. Таким чином, за час карантину скоротився розрив між "жіночими" і "чоловічими" зарплатами. Раніше міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що підвищення мінімальної зарплати не вплине на інфляцію.