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03 вересня 2020, четвер, 21:34 8
Економіка 2020-09-03T22:45:02+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку знову знижується

Курс гривні на міжбанку знову знижується

Кира Молчанова
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Курс гривні
Курс гривні

Курс гривні на міжбанківському валютному ринкув четвер знизився на 3 коп. до 27,69 UAH/USD після зниження в середу на 4 коп.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,68-27,70 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,64-27,65 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,68-27,70 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,63% з 23,74 UAH/USD до 27,69 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, Національний банк в черговий раз знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4-6 вересня, на 4,80 коп. до 27,6908 UAH/USD.

Тим часом, в II кварталі 2020 року середня зарплата у жінок становить 9740 грн, а чоловіків - 12 159 грн, тобто на 20% більше. Таким чином, за час карантину скоротився розрив між "жіночими" і "чоловічими" зарплатами.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що підвищення мінімальної зарплати не вплине на інфляцію.

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