НБУ знову знизив гривню. Яким буде курс у перші осінні вихідні

Національний банк знову знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4-6 вересня, на 4,80 коп. до 27,6908 UAH/USD. Таким чином, національна валюта знову впала в ціні .

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 вересня, на 3,79 коп. до 27,6428 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,7291 1 долар США 27,6908 1 швейцарський франк 30,3660 10 єн 2,6004 10 російських рублів 3,6830 1 євро 32,7319

Як повідомляли Українські Новини, в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 1 вересня на 3,80 коп. до 27,7097 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 2,59 коп. до 27,4350 UAH/USD.

Однак фінансисти прогнозують, що до кінця 2020 року гривню чекає девальвація. Курс може піти в діапазон 29-30 UAH/USD до кінця року.

Однак глава ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що курс гривні до кінця року залишиться стабільним. Чинників, які могли б підсилити інфляцію, просто немає.

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