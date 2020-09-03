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  • Різниця в зарплатах чоловіків і жінок в Україні скоротилася під час карантину
03 вересня 2020, четвер, 19:10 6
Економіка 2020-09-03T20:15:02+03:00
Українські Новини
Різниця в зарплатах чоловіків і жінок в Україні скоротилася під час карантину

Різниця в зарплатах чоловіків і жінок в Україні скоротилася під час карантину

Ольга Фандорина
Зарплата, Карантин, Статистика
Гроші
Гроші

У II кварталі 2020 року середня зарплата у жінок становить 9740 грн, а чоловіків — 12 159 грн, тобто на 20% більше, тоді як мінімальна зарплата зросла. Про це повідомляє Держстат.

При цьому згідно з даними статистичного відомства, жінки стали заробляти більше відносно чоловіків.

Дані попередніх кварталів:

  • в I кварталі 2020 року зарплата жінок була 9 785 грн або 78,7% від зарплати чоловіків (12 438 грн),
  • в IV кварталі 2019 року - 9 935 грн або 78,1% від зарплати чоловіків (12 718 грн).
  • в III кварталі 2019 року - 9 348,42 грн або 75,7% від зарплати чоловіків (12 350 грн),
  • в II кварталі 2019 року - 9 210 грн або 77,8% від зарплати чоловіків (11 838 грн),
  • в I кварталі 2019 року - 8 473 грн або 77,2% від зарплати чоловіків (10 968 грн).

Кабінет Міністрів на засіданні в середу має намір  підвищити оклад працівникам  бюджетних установ з вересня у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати до 5 тис. гривень.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що підвищення мінімальної зарплати не вплине на інфляцію.

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