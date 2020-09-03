Різниця в зарплатах чоловіків і жінок в Україні скоротилася під час карантину

У II кварталі 2020 року середня зарплата у жінок становить 9740 грн, а чоловіків — 12 159 грн, тобто на 20% більше, тоді як мінімальна зарплата зросла. Про це повідомляє Держстат.

При цьому згідно з даними статистичного відомства, жінки стали заробляти більше відносно чоловіків.

Дані попередніх кварталів:

в I кварталі 2020 року зарплата жінок була 9 785 грн або 78,7% від зарплати чоловіків (12 438 грн),

в IV кварталі 2019 року - 9 935 грн або 78,1% від зарплати чоловіків (12 718 грн).

в III кварталі 2019 року - 9 348,42 грн або 75,7% від зарплати чоловіків (12 350 грн),

в II кварталі 2019 року - 9 210 грн або 77,8% від зарплати чоловіків (11 838 грн),

в I кварталі 2019 року - 8 473 грн або 77,2% від зарплати чоловіків (10 968 грн).

Кабінет Міністрів на засіданні в середу має намір підвищити оклад працівникам бюджетних установ з вересня у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати до 5 тис. гривень.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що підвищення мінімальної зарплати не вплине на інфляцію.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини