Гривня падає в ціні. Курс нацвалюти на міжбанку

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 8 коп. в середу знизився на 4 коп. до 27,66 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,57-27,60 UAH\/USD, потім котирування pросли до 27,63-27,64 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 27,64-27,67 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,51% з 23,74 UAH\/USD до 27,66 UAH\/USD. У 2019 курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Як повідомляли Українськi Новини, Національний банк знову знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 вересня, на 3,79 коп. до 27,6428 UAH\/USD. Також в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 1 вересня на 3,80 коп. до 27,7097 UAH\/USD, курс купівлі — підвищився на 2,59 коп. до 27,4350 UAH\/USD.