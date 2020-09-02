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02 вересня 2020, середа, 17:30 9
Фінанси 2020-09-02T17:54:49+03:00
Українські Новини
Гривня падає в ціні. Курс нацвалюти на міжбанку

Гривня падає в ціні. Курс нацвалюти на міжбанку

Елена Новикова
Міжбанк, Гривня, Міжбанківський валютний ринок, курс на міжбанку, курс гривні на міжбанку
Курс гривні на міжбанку
Курс гривні на міжбанку

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 8 коп. в середу знизився на 4 коп. до 27,66 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,57-27,60 UAH/USD, потім котирування pросли до 27,63-27,64 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,64-27,67 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,51% з 23,74 UAH/USD до 27,66 UAH/USD.

У 2019 курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, Національний банк знову знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 вересня, на 3,79 коп. до 27,6428 UAH/USD.

Також в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 1 вересня на 3,80 коп. до 27,7097 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 2,59 коп. до 27,4350 UAH/USD.

 

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