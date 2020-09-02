Гривня падає в ціні. Курс нацвалюти на міжбанку

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 8 коп. в середу знизився на 4 коп. до 27,66 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,57-27,60 UAH/USD, потім котирування pросли до 27,63-27,64 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,64-27,67 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,51% з 23,74 UAH/USD до 27,66 UAH/USD.

У 2019 курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, Національний банк знову знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 вересня, на 3,79 коп. до 27,6428 UAH/USD.

Також в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 1 вересня на 3,80 коп. до 27,7097 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 2,59 коп. до 27,4350 UAH/USD.

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