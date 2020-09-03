В Умань пустять обмежену кількість хасидів на святкування Рош ха-Шана

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обмежила кількість учасників на масових заходах на святкуванні Рош ха-Шана (Нового року за іудейським календарем) в Умані Черкаської області з 15 до 21 вересня.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, у четвер Держкомісія доручила Черкаській обласній держадміністрації спільно з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Держпродспоживслужбою і Національною гвардією на період з 15 до 21 вересня в районі проведення паломництва заборонити проведення масових культурних заходів, у тому числі релігійних і культурних, за участю більш як однієї людини на 10 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі).

Також забороняється робота з 24:00 до 7:00 ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень (крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос), організація дозвілля, проведення концертів, дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), торгівля непродовольчими товарами безпосередньо в залах магазинів (крім торгівлі через вікно).

Крім того, заборонено відвідування навчальних закладів, розташованих поблизу місця проведення паломництва.

Рекомендується обмежити район проведення паломництва для відвідувачів шляхом встановлення карантинних контрольно-пропускних пунктів з метою дотримання обмежень щодо перебування певної кількості людей на певній площі.

Також передбачено встановити карантинні контрольно-пропускні пункти при в'їзді в Умань, і організувати проведення на них температурного скринінгу громадян.

Доручено визначити окремий інфраструктурний об'єкт, який буде застосований як обсервація в разі спалаху захворювання на коронавірус COVID-19 серед паломників.

Передбачено створення оперативного штабу з безпечного проведення святкування Рош ха-Шана в Умані із залученням правоохоронних органів, медичних служб, органів місцевого самоврядування, представників Федерації єврейських громад України та громадських організацій і проведення його щоденних засідань для вирішення оперативних питань.

Як повідомляли Українськi Новини, напередодні святкування Рош ха-Шана в Умані Черкаської області відносини між місцевими жителями і приїжджими паломниками загострилися. У ніч на 1 вересня в одному з уманських супермаркетів підлітки напали на хасида і розбили йому ніс.

До цього група хасидів спробувала прорватися до Умані, але місцеві жителі стали їм на заваді.

Після цього поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення прав громадян, які прибули на святкування Рош-ха Шана в Умані.

Раніше в аеропорту "Бориспіль" застрягли близько 200 паломників з Ізраїлю. Їм відмовили у в'їзді в Україну.

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