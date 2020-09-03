підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 вересня 2020, четвер, 20:02 4
Суспільство 2020-09-03T20:23:53+03:00
Українські Новини
В Умань пустять обмежену кількість хасидів на святкування Рош ха-Шана

В Умань пустять обмежену кількість хасидів на святкування Рош ха-Шана

Кира Молчанова
Умань, Рош Ха-Шана, Хасиди, хасиди в Умані
Паломники-хасиди. Фото: Держприкордонслужба
Паломники-хасиди. Фото: Держприкордонслужба

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обмежила кількість учасників на масових заходах на святкуванні Рош ха-Шана (Нового року за іудейським календарем) в Умані Черкаської області з 15 до 21 вересня.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, у четвер Держкомісія доручила Черкаській обласній держадміністрації спільно з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Держпродспоживслужбою і Національною гвардією на період з 15 до 21 вересня в районі проведення паломництва заборонити проведення масових культурних заходів, у тому числі релігійних і культурних, за участю більш як однієї людини на 10 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі).

Також забороняється робота з 24:00 до 7:00 ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень (крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос), організація дозвілля, проведення концертів, дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), торгівля непродовольчими товарами безпосередньо в залах магазинів (крім торгівлі через вікно).

Крім того, заборонено відвідування навчальних закладів, розташованих поблизу місця проведення паломництва.

Рекомендується обмежити район проведення паломництва для відвідувачів шляхом встановлення карантинних контрольно-пропускних пунктів з метою дотримання обмежень щодо перебування певної кількості людей на певній площі.

Також передбачено встановити карантинні контрольно-пропускні пункти при в'їзді в Умань, і організувати проведення на них температурного скринінгу громадян.
Доручено визначити окремий інфраструктурний об'єкт, який буде застосований як обсервація в разі спалаху захворювання на коронавірус COVID-19 серед паломників.

Передбачено створення оперативного штабу з безпечного проведення святкування Рош ха-Шана в Умані із залученням правоохоронних органів, медичних служб, органів місцевого самоврядування, представників Федерації єврейських громад України та громадських організацій і проведення його щоденних засідань для вирішення оперативних питань.

Як повідомляли Українськi Новини, напередодні святкування Рош ха-Шана в Умані Черкаської області відносини між місцевими жителями і приїжджими паломниками загострилися. У ніч на 1 вересня в одному з уманських супермаркетів підлітки напали на хасида і розбили йому ніс.

До цього група хасидів спробувала прорватися до Умані, але місцеві жителі стали їм на заваді.

Після цього поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення прав громадян, які прибули на святкування Рош-ха Шана в Умані.

Раніше в аеропорту "Бориспіль" застрягли близько 200 паломників з Ізраїлю. Їм відмовили у в'їзді в Україну.

Більше новин про: Умань Рош Ха-Шана Хасиди хасиди в Умані

Тернопіль знову потрапив до "червоної" зони небезпеки, а Київ залишився в "жовтій", - Немчінов
За підробку, заміну або знищення автономерів відтепер можуть позбавити волі до 7 років
Новини
В Умань пустять обмежену кількість хасидів на святкування Рош ха-Шана 20:02
Нацрада з телебачення позбавила "Прямий FM"ліцензії на мовлення 19:50
Музей Бекетова
Ярославський допоміг відреставрувати Музей Бекетова ХНУГХ 19:38
Рада хоче штрафувати донорів крові за надання неправдивих відомостей про здоров'я 19:19
Верховна Рада знову не визначилася з членами конкурсної комісії на посади в САП 19:11
більше новин
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
Семиноженко – у Харкові, Червоненко – в Одесі, Куліченко – у Дніпрі, – "Наш край" презентував команду на вибори 15:36
Музей Бекетова
Ярославський допоміг відреставрувати Музей Бекетова ХНУГХ 19:38
більше новин
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
4.09.20 12:00 Прес-конференція: "Презентація програмного продукту - калькулятор моделювання результатів місцевих виборів 2020 року" 16:01
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
НБУ відзвітував про фінрезультати за 1-е півріччя 11:02
більше новин
Лікарів змушують приховувати коронавірус на роботі, щоб не покарали всю лікарню, - Офіс президента
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok