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25 серпня 2020, вівторок, 16:24 5
Президент 2020-08-25T16:58:37+03:00
Українські Новини
Україна істотно обмежить паломництво хасидів до Умані на Рош ха-Шана в цьому році

Україна істотно обмежить паломництво хасидів до Умані на Рош ха-Шана в цьому році

Александр Савич
Рош Ха-Шана, Хасиди, хасиди в Умані
Хасиди. Фото: Радіо Свобода
Хасиди. Фото: Радіо Свобода

Україна суттєво обмежить паломництво хасидів до Умані в цьому році в той час, як мер Умані заявив про готовність перекривати дороги в місто, якщо хасиди масово захочуть приїхати туди на Рош ха-Шана. Про це стало відомо на нараді в Офісі Президента за участю Володимира Зеленського.

Рош ха-Шана, один з чотирьох нових років в іудейської традиції, в цьому році буде відзначатися іудеями з 18 по 20 вересня.

Хасиди традиційно здійснюють паломництво до Умані на Рош ха-Шана, оскільки там похований засновник брацлавського течії хасидизму Раббі Нахман з Брацлава.

На Рош ха-Шана в Умань зазвичай приїжджає кілька десятків тисяч хасидів із різних країн світу.

Як повідомляли Українські новини, Ізраїль просив заборонити паломництво хасидів до Умані в цьому році.

Також раніше Кабмін підтримав рішення про обмеження відвідування іноземцями Умані на святкування Рош Ха-Шана.

Крім того, 11 серпня Держкомісія з НС доручила Державній прикордонній службі розробити пам'ятку перебування в Україні для охочих відвідати святкування Рош Ха-Шана в Умані хасидів.

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