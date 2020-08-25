Україна істотно обмежить паломництво хасидів до Умані на Рош ха-Шана в цьому році

Україна суттєво обмежить паломництво хасидів до Умані в цьому році в той час, як мер Умані заявив про готовність перекривати дороги в місто, якщо хасиди масово захочуть приїхати туди на Рош ха-Шана. Про це стало відомо на нараді в Офісі Президента за участю Володимира Зеленського. Рош ха-Шана, один з чотирьох нових років в іудейської традиції, в цьому році буде відзначатися іудеями з 18 по 20 вересня. Хасиди традиційно здійснюють паломництво до Умані на Рош ха-Шана, оскільки там похований засновник брацлавського течії хасидизму Раббі Нахман з Брацлава. На Рош ха-Шана в Умань зазвичай приїжджає кілька десятків тисяч хасидів із різних країн світу. Як повідомляли Українські новини, Ізраїль просив заборонити паломництво хасидів до Умані в цьому році. Також раніше Кабмін підтримав рішення про обмеження відвідування іноземцями Умані на святкування Рош Ха-Шана. Крім того, 11 серпня Держкомісія з НС доручила Державній прикордонній службі розробити пам'ятку перебування в Україні для охочих відвідати святкування Рош Ха-Шана в Умані хасидів.