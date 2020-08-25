Україна істотно обмежить паломництво хасидів до Умані на Рош ха-Шана в цьому році

в той час, як мер Умані заявив про готовність перекривати дороги в місто , якщо хасиди масово захочуть приїхати туди на Рош ха-Шана . Україна суттєво обмежить паломництво хасидів до Умані в цьому році Про це стало відомо на нараді в Офісі Президента за участю Володимира Зеленського.

Рош ха-Шана, один з чотирьох нових років в іудейської традиції, в цьому році буде відзначатися іудеями з 18 по 20 вересня.

Хасиди традиційно здійснюють паломництво до Умані на Рош ха-Шана, оскільки там похований засновник брацлавського течії хасидизму Раббі Нахман з Брацлава.

На Рош ха-Шана в Умань зазвичай приїжджає кілька десятків тисяч хасидів із різних країн світу.

Як повідомляли Українські новини, Ізраїль просив заборонити паломництво хасидів до Умані в цьому році.

Також раніше Кабмін підтримав рішення про обмеження відвідування іноземцями Умані на святкування Рош Ха-Шана.

Крім того, 11 серпня Держкомісія з НС доручила Державній прикордонній службі розробити пам'ятку перебування в Україні для охочих відвідати святкування Рош Ха-Шана в Умані хасидів.

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