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01 вересня 2020, вівторок, 20:35 7
Суспільство 2020-09-01T21:45:02+03:00
Українські Новини
В Умані підлітки розбили ніс хасиду

В Умані підлітки розбили ніс хасиду

Валерия Драгомирова
Умань, Хасид, Хасиди, Паломництво, хасиди в Умані
Постраждалий хасид. Фото: jewishnews.com.ua
Постраждалий хасид. Фото: jewishnews.com.ua

В ніч на 1 вересня в одному з уманських супермаркетів підлітки напали на хасида і розбили йому ніс, тоді як місцеві жителі намагалися перешкодити потрапити хасидам в Умань.

Про це сказано в повідомленні Об'єднаної єврейської громади України.

Хасиди приїхали в магазин, де невідомі вступили з паломниками в конфлікт з невідомої причини. 

Повідомляється, що четверо невідомих напали на одного з брацлавських хасидів, поки його друг відійшов. Потерпілому розбили ніс до крові. 


У пресслужбі поліції області розповіли hromadske, що на лінію "102" отримали повідомлення про те, що хасиду розбили ніс підлітки. Однак кримінальну справу не порушували, оскільки потерпілий "категорично відмовляється" писати заяву. Відомо, що постраждав ізраїльтянин, який має посвідку на проживання в Україні.

На питання, чи може поліція порушити справу без заяви потерпілого, в пресслужбі відповіли: "Коли будуть з'ясовані всі обставини, ми обов'язково офіційно повідомимо на своїх ресурсах".

Як повідомляли Українські Новини, у МЗС спростували, що закриття кордонів для іноземців пов'язано з паломництвом хасидів

Тим часом Україна і Ізраїль просять хасидів утриматися від відвідування Умані  на честь святкування Рош Ха-Шана.

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