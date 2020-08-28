Хасиди намагалися потрапити в Умань, місцеві жителі їм перешкоджали

Інцидент стався на вулиці Пушкіна. Кілька місцевих жителів вийшли на вулицю пізно вночі, щоб не пустити групу хасидів, які приїхали на паломництво на єврейський новий рік Рош ха-Шана до могили цадика Нахмана, засновника брацлавського напрямку в хасидизмі.

Поліція намагалася не допустити силових зіткнень, але на одну зі сторін при цьому не ставала.

Як повідомляли Українські новини, мер Умані готовий перекривати дороги в місто, якщо хасиди масово захочуть туди приїхати.

Також Ізраїль просив Україну заборонити паломництво хасидів до Умані.

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