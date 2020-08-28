Хасиди намагалися потрапити в Умань, місцеві жителі їм перешкоджали

Група хасидів намагалася потрапити в Умань сьогодні вночі, а місцеві жителі вийшли на вулицю, щоб їм перешкодити, тоді як Україна суттєво обмежить паломництво хасидів до Умані на Рош ха-Шана в цьому році, а також до 28 вересня кордони України закриті для іноземців. Відео з цим інцидентом виклав депутат Уманської райради від партії "Свобода" Сергій Алексєєв на своїй сторінці в Facebook. Інцидент стався на вулиці Пушкіна. Кілька місцевих жителів вийшли на вулицю пізно вночі, щоб не пустити групу хасидів, які приїхали на паломництво на єврейський новий рік Рош ха-Шана до могили цадика Нахмана, засновника брацлавського напрямку в хасидизмі. Поліція намагалася не допустити силових зіткнень, але на одну зі сторін при цьому не ставала. Як повідомляли Українські новини, мер Умані готовий перекривати дороги в місто, якщо хасиди масово захочуть туди приїхати. Також Ізраїль просив Україну заборонити паломництво хасидів до Умані.