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28 серпня 2020, пʼятниця, 12:19 20
Суспільство 2020-08-28T13:30:50+03:00
Українські Новини
Хасиди намагалися потрапити в Умань, місцеві жителі їм перешкоджали

Хасиди намагалися потрапити в Умань, місцеві жителі їм перешкоджали

Александр Савич
Умань, Хасиди, Паломництво, хасиди в Умані

Група хасидів намагалася потрапити в Умань сьогодні вночі, а місцеві жителі вийшли на вулицю, щоб їм перешкодити, тоді як Україна суттєво обмежить паломництво хасидів до Умані на Рош ха-Шана в цьому році, а також до 28 вересня кордони України закриті для іноземцівВідео з цим інцидентом виклав депутат Уманської райради від партії "Свобода" Сергій Алексєєв на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався на вулиці Пушкіна. Кілька місцевих жителів вийшли на вулицю пізно вночі, щоб не пустити групу хасидів, які приїхали на паломництво на єврейський новий рік Рош ха-Шана до могили цадика Нахмана, засновника брацлавського напрямку в хасидизмі.

Поліція намагалася не допустити силових зіткнень, але на одну зі сторін при цьому не ставала.

Як повідомляли Українські новини, мер Умані готовий перекривати дороги в місто, якщо хасиди масово захочуть туди приїхати.

Також Ізраїль просив Україну заборонити паломництво хасидів до Умані.

 

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