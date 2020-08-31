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31 серпня 2020, понеділок, 08:30 45
Суспільство 2020-08-31T10:45:02+03:00
Українські Новини
Карантин в Україні. Які регіони віднесені до "червоної" зони

Карантин в Україні. Які регіони віднесені до "червоної" зони

Анна Рудык
коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, Карантинні обмеження, червона зона
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів, який продовжив карантин до листопада, заявляє, що 29 регіонів України віднесені до "червоної" зони епідемічної небезпеки у зв'язку з коронавірусом, Київ залишився в "жовтій".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"З 00:00 31 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 "Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", на підставі оцінки епідемічних показників і з урахуванням обговорення Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій переглянула рівні епідемічної небезпеки поширення COVID - 19 ", - йдеться в ньому.

В Івано-Франківській області до "червоної" зони віднесені 6 адміністративних одиниць (Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони) і 14 адмінодиниць до "помаранчевої" зони.

В Одеській області 2 адмінодиниці віднесені до "червоної" зони (міста Біляївка і Ізмаїл), 4 - до "помаранчевої" зони і 14 - до "жовтої" зони.

Згідно з повідомленням, у Рівненській області 9 адмінодиницях віднесені до "помаранчевої" зони і 5 - до "жовтої" зони.

До "червоної" зони в області віднесені Дубно, Острог, Костопільський та Радивилівський райони.

До "червоної" зони в Тернопільській області віднесені 3 адмінодиниці (Бережани і Чортків, Бережанський район), до "помаранчевої" зони - 11 адмінодиниць, а до "жовтої" зони - 5 адмінодиниць.

У Чернівецькій області до "помаранчевої" зоні віднесені 7 адмінодиниць, до "червоної" зони - Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони.

У Волинській області 4 адміністративних одиниці були віднесені до "помаранчевої" зони, 8 адмінодиниць віднесені до "жовтої" зони.

До "помаранчевої" і "червоної" зон у Закарпатській області були віднесені по 8 адмінодиниць. 

У Київській області 2 адмінодиниці були віднесені до "помаранчевої" зони, 19 адмінодиниць - до "жовтої" зони .

Київ залишається в "жовтій" зоні.

У Львівській області 6 адмінодиниць віднесені до "помаранчевої" зони, 17 адмінодиниць - до "жовтої".

У Сумській області до "помаранчевої" зони віднесена 1 адмінодиниця, до "жовтої" - 4 адмінодиниці.

У Харківській області 2 адмінодиниці віднесені до "помаранчевої" зоні, 11 адмінодиниць - до" жовтої ".

У Хмельницькій області до "помаранчевої" зони віднесена 1 адмінодиниця і 9 адмінодиниць до "жовтої" зони.

Згідно з повідомленням, у Чернігівській області до "помаранчевої" зони віднесена 1 адмінодиниця і 11 адмінодиниць - до "жовтої" зони.

Як повідомляли Українськi Новини, в МОЗ розповіли, коли в школах можуть ввести дистанційне навчання.

Також у Київській міській державній адміністрації заявили, що якщо вчитель захворіє на коронавірус, то школу можуть закрити.

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