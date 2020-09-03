В Україні новий "коронавірусний" антирекорд: за добу померли 54 людини

За минулу добу, 2 вересня кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилося на 2,6%, нових летальних випадків - зросла на 5,9%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 2 430 до 128 228, кількість померлих від захворювання - збільшилася на 54 людини до 2 710 порівняно з попередньою добою, 1 вересня. Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 3 вересня в Україні зареєстровано 128 228 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 710 летальних, 59 676 осіб одужали. За добу зафіксовано 2 430 нових випадків захворювання, одужали 859 осіб, померли 54 людини. Таким чином 2 вересня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, що одужали - 2 430 проти 859. Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 3 вересня становила 65 842 особи, що на 2,4% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (15 116), в Києві (14 158) та Чернівецькій області (10 624). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 4194 випадки; Волинська область — 5662 випадки; Дніпропетровська область — 2518 випадків; Донецька область — 1549 випадків; Житомирська область — 3471 випадок; Закарпатська область — 7788 випадків; Запорізька область — 1708 випадків; Івано-Франківська область — 9685 випадків; Кіровоградська область — 833 випадки; м. Київ — 14 158 випадків; Київська область — 5931 випадок; Львівська область — 15 116 випадків; Луганська область — 373 випадків; Миколаївська область — 1372 випадки; Одеська область — 7813 випадків; Полтавська область — 855 випадків; Рівненська область — 9476 випадків; Сумська область — 1629 випадків; Тернопільська область — 6637 випадків; Харківська область — 9941 випадок; Херсонська область — 435 випадків; Хмельницька область — 2740 випадків; Чернівецька область — 10 624 випадки; Черкаська область — 1670 випадків; Чернігівська область — 2050 випадків. Статистика коронавірусу на 3 вересня. Інфографіка: РНБО Кількість хворих на Covid-19 в Україні на 3 вересня. Інфографіка: МОЗ Як повідомляли Українськi Новини Україна на карантині 176 днів: які обмеження діють Також вчені застерігають, що з початком навчального року в Україні може зрости захворюваність на COVID-19