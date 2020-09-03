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03 вересня 2020, четвер, 09:20 5 Інфографіка
Суспільство 2020-09-03T09:36:01+03:00
Українські Новини
В Україні новий "коронавірусний" антирекорд: за добу померли 54 людини

В Україні новий "коронавірусний" антирекорд: за добу померли 54 людини

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19
Коронавірус в Україні. Фото: Facebook/ОДА
Коронавірус в Україні. Фото: Facebook/ОДА

За минулу добу, 2 вересня кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилося на 2,6%, нових летальних випадків - зросла на 5,9%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 2 430 до 128 228, кількість померлих від захворювання - збільшилася на 54 людини до 2 710 порівняно з попередньою добою, 1 вересня.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 3 вересня в Україні зареєстровано 128 228 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 710 летальних, 59 676 осіб одужали.

За добу зафіксовано 2 430 нових випадків захворювання, одужали 859 осіб, померли 54 людини.

Таким чином 2 вересня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, що одужали - 2 430 проти 859.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 3 вересня становила 65 842 особи, що на 2,4% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (15 116), в Києві (14 158) та Чернівецькій області (10 624).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 4194 випадки;
  • Волинська область — 5662 випадки;
  • Дніпропетровська область — 2518 випадків;
  • Донецька область — 1549 випадків;
  • Житомирська область — 3471 випадок;
  • Закарпатська область — 7788 випадків;
  • Запорізька область — 1708 випадків;
  • Івано-Франківська область — 9685 випадків;
  • Кіровоградська область — 833 випадки;
  • м. Київ — 14 158 випадків;
  • Київська область — 5931 випадок;
  • Львівська область — 15 116 випадків;
  • Луганська область — 373 випадків;
  • Миколаївська область — 1372 випадки;
  • Одеська область — 7813 випадків;
  • Полтавська область — 855 випадків;
  • Рівненська область — 9476 випадків;
  • Сумська область — 1629 випадків;
  • Тернопільська область — 6637 випадків;
  • Харківська область — 9941 випадок;
  • Херсонська область — 435 випадків;
  • Хмельницька область — 2740 випадків;
  • Чернівецька область — 10 624 випадки;
  • Черкаська область — 1670 випадків;
  • Чернігівська область — 2050 випадків.

Статистика коронавируса на 3 вересня. Статистика коронавірусу на 3 вересня. Інфографіка: РНБО

Кількість хворих на Covid-19 в Україні на 3 вересня. Інфографіка: МОЗКількість хворих на Covid-19 в Україні на 3 вересня. Інфографіка: МОЗ

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