С началом учебного года в Украине может вырасти заболеваемость COVID-19, — ученые

В Украине начало нового учебного года может привести к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, в то время, как в Минздраве разработали рекомендации для учащихся. Об этом сообщает Мировой центр данных "Геоинформатика и устойчивое развитие".

Так, ученые центра прогнозируют, с началом учебного года ожидается 2-3 кратный рост интенсивности коммуникаций и мобильности (возможно без строгого соблюдения против эпидемиологических мероприятий) в среде педагогов и их семей (всего 12-15 млн человек).

Отмечается, что хотя Министерство здравоохранения Украины представило список противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях, а ежедневный контроль за их выполнением положила на руководителей учебных заведений, новые обстоятельства могут привести к дальнейшим всплескам болезни в осенне-зимний период, которые будут усиливаться сезонными респираторными заболеваниями.

Кроме того, в ценре прогнозируют, что в первой половине сентября текущего года количество новых зараженных в стране вырастет примерно до уровня 150 тысяч, а к концу сентября - до 190-200 тысяч. А ежедневный рост новых зараженных может колебаться в диапазоне 1500-2600 человек.

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