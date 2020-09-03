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03 вересня 2020, четвер, 08:23 6
Силові структури 2020-09-03T09:15:02+03:00
Українські Новини
Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні

Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні

Валерия Драгомирова
ДСНС України, пожежна небезпека, Пожежонебезпека, Надзвичайна пожежна небезпека
Пожежа. Фото: Валерія Назаренко
Пожежа. Фото: Валерія Назаренко

Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в південній частині, східних, центральних та більшості районів Сумської та Хмельницької областей у той час, як пожежа в Харківській області повністю знищив одне село.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС. 


"За даними Укргідрометцентру, 3-4 вересня у південній частині, східних, центральних областях і більшості районів Сумської та Хмельницької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - сказано в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, погода в Києві на 3 вересня прогнозується без опадів, з мінливою хмарністю вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +27...+29 градусів, вночі +17...+19 градусів.

Також народний синоптик Леонід Горбань розповів, що осінь в Україні в 2020 році буде дощовою і холодною, а перший сніг і морози слід чекати вже в жовтні.

Крім того, інший синоптик прогнозує, що вересень залишатиметься теплим, однак жовтень буде аномально холодним.

Тим часом 1 вересня в Києві було встановлено температурний рекорд – ніч на 1 вересня в Києві виявилася найтеплішою за 140 років, адже температура не опустилася нижче 21,9°С.

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