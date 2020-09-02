Дуже дощова з морозами і першим снігом у жовтні. Прогноз погоди на осінь

попри те, що найближчим часом осіннього похолодання (нижче 14 градусів тепла) не очікується . За прогнозом погоди від народного синоптика Леоніда Горбаня, осінь в Україні в 2020 році буде дощовою і холодною, а перший сніг і морози слід чекати вже в жовтні

Про це синоптик Горбань розповів ТСН.ua .



Він повідомив, що перший місяць осені буде дуже дощовим, в жовтні температура буде опускатися нижче 0°, а листопад очікується більш-менш теплим.



"У вересні буде дуже багато опадів. В Україні якось був рік, коли через дощі не могли посіяти озимі, тому що на полях було справжнє болото. Так ось, цей рік саме такий. Також у вересні тільки в перший тиждень буде тепло, а потім похолодає і весь місяць температура постійно коливатиметься, а вже в жовтні слід чекати перші сніг і морози. Одним словом, були у нас вересні і тепліші, а цей буде холодним і осінь буде взагалі холодною та дощовою" , - прогнозує синоптик.

За розрахунками Горбаня, температура на початку осені на півдні і сході країни ще буде триматися вдень на рівні 25-27°, вночі 17-19°, на півночі ж уже буде прохолодніше - 20-24° вдень і 14-12° вночі.



А вже в другій половині вересня вдень температура в Україні не буде підніматися вище 20°, а вночі опускатиметься в найхолодніші періоди навіть до 4-2° на півночі і 8-9° на півдні країни. Але будуть у вересні і теплі дні - в середині місяця і 22-23 вересня. Тоді температура вдень знову підніматиметься вище 20° і на півдні сягатиме 22-24°, на сході - 22°, на півночі - 21°.



Температура на півночі і в центрі України на початку і в середині жовтня буде коливатися від найнижчої вночі в 4-5° до найвищої вдень ​​в 16-17°, на півдні країни до 18°. Проте в другій половині місяця і в кінці температура на більшій частині території, крім півдня, опуститься до -2-4° морозу, в ці періоди також буде йти сніг і дощ.

Листопад, за прогнозами народного синоптика, буде переважно теплим з незначними морозами і опадами у вигляді снігу та дощу. А ось зима, за словами Горбаня, буде помірна, без дуже сильних морозів.

Нагадаємо, раніше синоптик дав попередній прогноз на осінь.



Крім того, синоптики прогнозують погодні екстрими восени-2020.

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