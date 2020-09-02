У Харківській області згоріло село

Пожежа в Харківській області охопила велику територію, яка зараз становить близько 500 га. При цьому вже повністю згоріло одне село. Про це повідомив голова облдержадміністрації Олексій Кучер у Facebook. "На жаль, один населений пункт повністю знищений пожежею, ще в двох є місця загоряння", — написав Кучер. З його слів, є три основні вогнища загоряння, одне з яких вдалося загасити. Глава ОДА зазначив, що для евакуації людей підготували транспорт і соціальні пакети з постільною білизною, їжею, подушками та ковдрами. Постраждалих забезпечують житлом. Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський зібрав нараду щодо пожеж, які виникли сьогодні в Харківській і Луганській областях, з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій і силовиками. Загоряння сухої трави, очерету та лісової підстилки сталося в Станично-Луганському районі на площі 80 га.