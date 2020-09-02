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02 вересня 2020, середа, 22:28 5
Події 2020-09-02T22:45:02+03:00
Українські Новини
У Харківській області згоріло село

У Харківській області згоріло село

Кира Молчанова
Село, пожежа, Харківська область, Лісова пожежа, пожежа в Харківській області
Пожежа в Харківській області. Фото: ДСНС
Пожежа в Харківській області. Фото: ДСНС

Пожежа в Харківській області охопила велику територію, яка зараз становить близько 500 га. При цьому вже повністю згоріло одне село.

Про це повідомив голова облдержадміністрації Олексій Кучер у Facebook.

"На жаль, один населений пункт повністю знищений пожежею, ще в двох є місця загоряння", — написав Кучер.

З його слів, є три основні вогнища загоряння, одне з яких вдалося загасити.

Глава ОДА зазначив, що для евакуації людей підготували транспорт і соціальні пакети з постільною білизною, їжею, подушками та ковдрами. Постраждалих забезпечують житлом.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський зібрав нараду щодо пожеж, які виникли сьогодні в Харківській і Луганській областях, з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій і силовиками.

Загоряння сухої трави, очерету та лісової підстилки сталося в Станично-Луганському  районі на площі 80 га.

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