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01 вересня 2020, вівторок, 21:45 8
Суспільство 2020-09-01T23:00:01+03:00
Українські Новини
У перший день осені в Києві встановлено температурний рекорд

У перший день осені в Києві встановлено температурний рекорд

Валерия Драгомирова
Температура, Київ, Температурний рекорд, Клімат, спека, вересень
Спека. Фото: pixabay
Спека. Фото: pixabay

Ніч на 1 вересня в Києві виявилася найтеплішою за 140 років, адже температура не опустилася нижче 21,9°С.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. 

Попереднє рекордне значення 2004 року +18,9 ° С перевищено аж на 3,0°С.

Також кліматологи підвели погодні підсумки серпня. 

За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньомісячна температура повітря серпня в Києві становила +21,4 ° С, що на 2,8°С вище за кліматичну норму.

Найхолодніше в Києві було 15 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до +11,0°С, а найспекотніше — 20 числа, коли максимальна температура після полудня піднялася до +34,1 ° С і виявилася найвищою за нинішнє літо. У серпні було 9 днів з температурою вище 30°С.

Опадів у столиці на проспекті Науки випало лише 31 мм, що склало 45% кліматичної норми.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав попередній прогноз на осінь.

Крім того, метеорологи застерігають, що в подальшому стихія вируватиме все частіше.

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