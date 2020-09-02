Холод до +6 з грозами на заході, спека +36 на півдні: прогноз погоди на четвер

Після того, як осінь в Києві почалася з температурного рекорду, за прогнозом погоди на четвер, 3 вересня, в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +27...+29 градусів, вночі +17...+19 градусів.

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

На заході України хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ з грозою, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +11...+16 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +18...+20 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +19...+21 градус.

У Сваляві без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, удень +21...+23 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, удень +25...+30 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, удень +30...+35 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, удень +31...+36 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, удень +31...+36 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, удень +26...+31 градус.

У Ялті без опадів. Температура вночі +18...+20 градусів, удень +28...+30 градусів.

2 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +24...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Погода в Україні 3 вересня від Укргідрометцентру.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав попередній прогноз на осінь.

Також Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні до кінця тижня.

Крім того, метеорологи застерігають, що в подальшому стихія вируватиме все частіше.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини