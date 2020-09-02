підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Події
  • У центрі Києва спалахнула пожежа в недобудованому житловому комплексі Taryan Towers
02 вересня 2020, середа, 21:35 6
Події 2020-09-02T22:15:01+03:00
Українські Новини
У центрі Києва спалахнула пожежа в недобудованому житловому комплексі Taryan Towers

У центрі Києва спалахнула пожежа в недобудованому житловому комплексі Taryan Towers

Елена Новикова
пожежа, Київ, Пожежа в будинку

У середу, 2 вересня в одній з веж недобудованого житлового комплексу Taryan Towers, який розташований у Києві, на Печерську, спалахнула пожежа, в той час, як загоряння сухої трави, очерету та лісової підстилки сталося в Станично-Луганському районі на площі 80 га.

Про це повідомляється в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

Загорілася одна з веж комплексу, зокрема вогонь спалахнув на 24-25 поверхах висотки. 

Зазначається, що складність ліквідації пожежі висока. Рятувальники не можуть працювати на повну силу через припарковані поруч автомобілів.

Причини і масштаби пожежі поки що невідомі.

 

 

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 2 вересня, в Харківській області лісова пожежа перекинулася на село.

Крім того, Президент Володимир Зеленський зібрав нараду щодо пожеж, які виникли сьогодні в Харківській і Луганській областях, з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій і силовиками.

Раніше повідомлялося про те, що 17 серпня в Києві загорілася багатоповерхівка в Дарницькому районі. З вікон валив чорний дим.

Також 19 серпня о Печерському районі по вул. Велика Васильківська, 85 спалахнула пожежа в чотириповерховому житловому будинку.

Більше новин про: пожежа Київ Пожежа в будинку

Рада заборонила продаж об'єктів великої приватизації до кінця карантину
Стефанчук допустив кадрові зміни в Кабміні
Новини
Пожар в ЖК Taryan Towers. Скриншот видео
У центрі Києва спалахнула пожежа в недобудованому житловому комплексі Taryan Towers 21:35
Холод до +6 з грозами на заході, спека +36 на півдні: прогноз погоди на четвер 21:00 Інфографіка
ПФУ почав фінансувати вересневі пенсії: яку суму спрямували на виплати 20:34 Інфографіка
Пожежу в Харківській області гасять за допомогою авіації 20:20
У Голосіївському районі Києва сталася аварія на трубопроводі. Де немає води 20:03
більше новин
ДБР знайшло кримінал на Вавриша, — ЗМІ 10:15
Петиція про звільнення Артема Ситника набрала вже більше п’яти тисяч голосів 10:25
Комісія Мін'юсту підтвердила дотримання процедур в експертизах у справі Шеремета, - МВС 10:39
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
Офіс Генпрокурора вивчить ситуацію навколо виробника дитячого харчування "Малятко" в найкоротші терміни, - Венедіктова 13:13
більше новин
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
4.09.20 12:00 Прес-конференція: "Презентація програмного продукту - калькулятор моделювання результатів місцевих виборів 2020 року" 16:01
В Україні підвищилася мінімальна зарплата 05:30
Сьогодні починається новий навчальний рік в умовах Covid-19. Рекомендації батькам від МОЗ 07:07
НБУ відзвітував про фінрезультати за 1-е півріччя 11:02
більше новин
У Київській області різко зросла смертність від коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok