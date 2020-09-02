У центрі Києва спалахнула пожежа в недобудованому житловому комплексі Taryan Towers

У середу, 2 вересня в одній з веж недобудованого житлового комплексу Taryan Towers, який розташований у Києві, на Печерську, спалахнула пожежа, в той час, як загоряння сухої трави, очерету та лісової підстилки сталося в Станично-Луганському районі на площі 80 га.

Про це повідомляється в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

Загорілася одна з веж комплексу, зокрема вогонь спалахнув на 24-25 поверхах висотки.

Зазначається, що складність ліквідації пожежі висока. Рятувальники не можуть працювати на повну силу через припарковані поруч автомобілів.

Причини і масштаби пожежі поки що невідомі.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 2 вересня, в Харківській області лісова пожежа перекинулася на село.

Крім того, Президент Володимир Зеленський зібрав нараду щодо пожеж, які виникли сьогодні в Харківській і Луганській областях, з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій і силовиками.

Раніше повідомлялося про те, що 17 серпня в Києві загорілася багатоповерхівка в Дарницькому районі. З вікон валив чорний дим.

Також 19 серпня о Печерському районі по вул. Велика Васильківська, 85 спалахнула пожежа в чотириповерховому житловому будинку.

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