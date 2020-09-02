У центрі Києва спалахнула пожежа в недобудованому житловому комплексі Taryan Towers

У середу, 2 вересня в одній з веж недобудованого житлового комплексу Taryan Towers, який розташований у Києві, на Печерську, спалахнула пожежа, в той час, як загоряння сухої трави, очерету та лісової підстилки сталося в Станично-Луганському районі на площі 80 га. Про це повідомляється в Telegram-каналі dtp.kiev.ua. Загорілася одна з веж комплексу, зокрема вогонь спалахнув на 24-25 поверхах висотки. Зазначається, що складність ліквідації пожежі висока. Рятувальники не можуть працювати на повну силу через припарковані поруч автомобілів. Причини і масштаби пожежі поки що невідомі. Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 2 вересня, в Харківській області лісова пожежа перекинулася на село. Крім того, Президент Володимир Зеленський зібрав нараду щодо пожеж, які виникли сьогодні в Харківській і Луганській областях, з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій і силовиками. Раніше повідомлялося про те, що 17 серпня в Києві загорілася багатоповерхівка в Дарницькому районі. З вікон валив чорний дим. Також 19 серпня о Печерському районі по вул. Велика Васильківська, 85 спалахнула пожежа в чотириповерховому житловому будинку.