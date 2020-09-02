У Харківській області лісова пожежа перекинулася на село

В Харківській області, куди недавно приїжджав президент України Володимир Зеленський , на площі 80 га сталася л ісова пожежа .

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"2. вересня о 12:55 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу хвойного лісу Дворічанського лісництва Куп'янського лісгоспу на околиці с. Горобівка Дворічанського району Харківської області", - сказано в ньому.

Зазначається, що до місця події були направлені підрозділи служби порятунку з смт. Дворічна і міста Куп'янська.

На момент прибуття рятувальників було встановлено, що горить хвойний ліс на площі близько 80 га.

Через пориви вітру полум'я почало перекидатися на верхівки дерев і на житловий сектор с. Горобівка, що межує з лісом.

До місця події було направлено ще 10 відділень служби порятунку з міста Харкова та інших районних підрозділів області.

Крім того, для ліквідації пожежі було задіяно пожежний поїзд.

Наразі триває ліквідація пожежі.

Від Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області залучено 13 одиниць техніки та 80 чоловік особового складу.

Також задіяно пожежний поїзд і 5 одиниць техніки лісгоспу.

Пожежа в Харківській області починався в лісі. Фото: ДСНС

Пожежа в Харківській області. Горить будинок. Фото: ДСНС

На місце пожежі приїхали рятувальники. Фото: ДСНС

Навколо все в диму. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українськi Новини, загоряння сухої трави, очерету та лісової підстилки сталося на площі 80 га в Станично-Луганському районі Луганської області.

Крім того, в тому ж району через пожежу вибухнув снаряд. Був травмований рятувальник, але його життю ніщо не загрожує.

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