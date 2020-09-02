У Харківській області лісова пожежа перекинулася на село

В Харківській області, куди недавно приїжджав президент України Володимир Зеленський, на площі 80 га сталася лісова пожежа. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини. "2. вересня о 12:55 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу хвойного лісу Дворічанського лісництва Куп'янського лісгоспу на околиці с. Горобівка Дворічанського району Харківської області", - сказано в ньому. Зазначається, що до місця події були направлені підрозділи служби порятунку з смт. Дворічна і міста Куп'янська. На момент прибуття рятувальників було встановлено, що горить хвойний ліс на площі близько 80 га. Через пориви вітру полум'я почало перекидатися на верхівки дерев і на житловий сектор с. Горобівка, що межує з лісом. До місця події було направлено ще 10 відділень служби порятунку з міста Харкова та інших районних підрозділів області. Крім того, для ліквідації пожежі було задіяно пожежний поїзд. Наразі триває ліквідація пожежі. Від Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області залучено 13 одиниць техніки та 80 чоловік особового складу. Також задіяно пожежний поїзд і 5 одиниць техніки лісгоспу. Пожежа в Харківській області починався в лісі. Фото: ДСНС Пожежа в Харківській області. Горить будинок. Фото: ДСНС На місце пожежі приїхали рятувальники. Фото: ДСНС Навколо все в диму. Фото: ДСНС Як повідомляли Українськi Новини, загоряння сухої трави, очерету та лісової підстилки сталося на площі 80 га в Станично-Луганському районі Луганської області. Крім того, в тому ж району через пожежу вибухнув снаряд. Був травмований рятувальник, але його життю ніщо не загрожує.