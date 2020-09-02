підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Події
  • У Харківській області лісова пожежа перекинулася на село
02 вересня 2020, середа, 17:58 24
Події 2020-09-02T20:15:03+03:00
Українські Новини
У Харківській області лісова пожежа перекинулася на село

У Харківській області лісова пожежа перекинулася на село

Кира Молчанова
пожежа, Лісова пожежа, пожежа в Харківській області
Пожежа в Харківській області. Фото: ДСНС
Пожежа в Харківській області. Фото: ДСНС

В Харківській області, куди недавно приїжджав президент України Володимир Зеленський, на площі 80 га  сталася лісова пожежа.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"2. вересня о 12:55 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу хвойного лісу Дворічанського лісництва Куп'янського лісгоспу на околиці с. Горобівка Дворічанського району Харківської області", - сказано в ньому.

Зазначається, що до місця події були направлені підрозділи служби порятунку з смт. Дворічна і міста Куп'янська.

На момент прибуття рятувальників було встановлено, що горить хвойний ліс на площі близько 80 га.

Через пориви вітру полум'я почало перекидатися на верхівки дерев і на житловий сектор с. Горобівка, що межує з лісом.

До місця події було направлено ще 10 відділень служби порятунку з міста Харкова та інших районних підрозділів області.

Крім того, для ліквідації пожежі було задіяно пожежний поїзд.

Наразі триває ліквідація пожежі.

Від Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області залучено 13 одиниць техніки та 80 чоловік особового складу.

Також задіяно пожежний поїзд і 5 одиниць техніки лісгоспу.

Пожежа в Харківській області починався в лісі. Фото: ГСЧСПожежа в Харківській області починався в лісі. Фото: ДСНС

Пожежа в Харківській області. Горить будинок. Фото: ГСЧСПожежа в Харківській області. Горить будинок. Фото: ДСНС

На місце пожежі приїхали рятувальники. Фото: ГСЧСНа місце пожежі приїхали рятувальники. Фото: ДСНС

Навколо все в диму. Фото: ГСЧСНавколо все в диму. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українськi Новини, загоряння сухої трави, очерету та лісової підстилки сталося на площі 80 га в Станично-Луганському районі Луганської області.

Крім того, в тому ж району через пожежу вибухнув снаряд. Був травмований рятувальник, але його життю ніщо не загрожує.

Більше новин про: пожежа Лісова пожежа пожежа в Харківській області

Рада заборонила продаж об'єктів великої приватизації до кінця карантину
Стефанчук допустив кадрові зміни в Кабміні
Новини
Пожежа в Луганській області. Фото: ДСНС
У Луганській області горить трава, є загроза загоряння житлових будинків 19:52
Кабмін створив комісію із забезпечення гендерної рівності 19:25
Лерос назвал Зеленского "ларьочним рішалою" 19:00
Кабмін хоче взяти $100 млн кредиту в МБРР на відновлення Донбасу 18:50
Строительство метро на Виноградарь. Фото: пресс-служба КГГА
У Києві запустили комплекс, який буде прокладати метро на Виноградар, — Кличко 18:50
більше новин
ДБР знайшло кримінал на Вавриша, — ЗМІ 10:15
Петиція про звільнення Артема Ситника набрала вже більше п’яти тисяч голосів 10:25
Комісія Мін'юсту підтвердила дотримання процедур в експертизах у справі Шеремета, - МВС 10:39
Офіс Генпрокурора вивчить ситуацію навколо виробника дитячого харчування "Малятко" в найкоротші терміни, - Венедіктова 13:13
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
більше новин
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
4.09.20 12:00 Прес-конференція: "Презентація програмного продукту - калькулятор моделювання результатів місцевих виборів 2020 року" 16:01
В Україні підвищилася мінімальна зарплата 05:30
Сьогодні починається новий навчальний рік в умовах Covid-19. Рекомендації батькам від МОЗ 07:07
НБУ відзвітував про фінрезультати за 1-е півріччя 11:02
більше новин
У Київській області різко зросла смертність від коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok