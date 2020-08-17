У Києві загорілася багатоповерхівка в Дарницькому районі. З вікон валить чорний дим

У Дарницькому районі Києва в багатоповерховій будівлі спалахнула сильна пожежа - очевидці повідомляють про чорний дим, який валить з вікон. Таке ж загоряння вже траплялося в багатоповерховому будинку в ЖК "Співоче".

Про це повідомляє "Київ Оперативний" на Facebook.

"Серйозна пожежа на вулиці Бориспільській, 4 на дев'ятому поверсі", - розповіли в спільноті.

На місці працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Інформації про потерпілих і причини загоряння поки що немає. Дані встановлюються.

Очевидці сфотографували палаючий будинок. З вікон на дев'ятому поверсі валить чорний дим. Під будинком стоїть пожежна машина.

Пожежа на вулиці Бориспільська. Приїхала пожежна машина. Фото: Київ Оперативний

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