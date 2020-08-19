У центрі Києва загорілася житлова багатоповерхівка. Пожежу локалізували

У середу, 19 серпня, в Печерському районі по вул. Велика Васильківська, 85 спалахнула пожежа в чотириповерховому житловому будинку, водночас, як 17 серпня у столиці загорілася багатоповерхівка в Дарницькому районі. Станом на 20:30 пожежу локалізували.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У ДСНС надійшла інформація, що в Печерському районі по вул. Велика Васильківська, 85 в чотириповерховому житловому будинку в квартирі на 4 поверсі виникла пожежа з розповсюдженням на горище ", - йдеться в ньому.

Зазначається, що жертв і постраждалих немає.

До гасіння залучено 37 осіб і 9 од. техніки ДСНС.

Гасіння пожежі в Києві на Печерську. Фото: ГосЧС

Як повідомляли Українські Новини, автомобіль Tesla Model S згорів у Дніпровському районі в Києві, а деякі ЗМІ дізналися у правоохоронних огранів, що власник авто - ексглава Офісу Президента Андрій Богдан.

Журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач заявляє про підпал в ніч на 17 серпня автомобіля редакції.

У Печерському районі Києва 10 травня сталася пожежа в багатоквартирному будинку по вул. Драгомирова, 17. Там горіла лазня. Жителі будинку самостійно встигли вийти на вулицю.

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