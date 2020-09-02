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02 вересня 2020, середа, 20:20 4
Події 2020-09-02T20:45:02+03:00
Українські Новини
Пожежу в Харківській області гасять за допомогою авіації

Пожежу в Харківській області гасять за допомогою авіації

Кира Молчанова
пожежа, Володимир Зеленський, Харківська область, пожежа в Харківській області
Пожежа в Харківській області. Фото: ДСНС
Пожежа в Харківській області. Фото: ДСНС

Президент Володимир Зеленський зібрав нараду з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій і силовиками щодо пожеж, які виникли сьогодні в Харківській і Луганській областях

Про це сказано в повідомленні пресслужби глави держави за результатами робочої поїздки в Харківську область, передають Українські Новини.

"Тільки що у мене відбулася нарада з усіма відповідними службами щодо пожеж, що відбулися сьогодні в Харківській області", — повідомив він під час виступу на представленні Стратегії розвитку регіону.

З слів Президента, для подолання вогню в лісах зараз працюють пожежники і рятувальники.

До гасіння залучено понад 200 представників особового складу, десятки одиниць техніки, літак Ан-32 і вертоліт Мі-8.

"Ситуація зараз знаходиться під контролем. Віримо, що вдасться перемогти стихію найближчим часом", — сказав Зеленський.

Глава держави доручив голові Харківської облдержадміністрації відразу після завершення заходу відправитися до місць гасіння.

"Я знаю, що там зараз працюють ваші люди — щоб самому особисто контролювати цю ситуацію", — резюмував глава держави.

За останніми даними, площа пожежі становить 400 гектарів, з них 100 гектарів — верхова пожежа.

В одному з сіл згоріло 8 будинків з 150.

У Луганській області залучили підрозділи Збройних сил.

Організовано оповіщення місцевого населення з метою можливої ​​евакуації, проте люди від неї поки відмовляються.

Попередня причина пожежі — загоряння сміттєзвалища, через яку поривом вітру вогонь перекинувся на ліс.

Однак правоохоронні органи не виключають і версію підпалу.

Триває ліквідація пожеж, але ситуація ускладнюється через сильні пориви вітру.

Президент підкреслив, що повинен отримувати оперативну інформацію про пожежі.

"Вимагаю швидких реакцій на подібні події. У разі необхідності ми організуємо евакуацію всіх людей, думати перш за все про їхню безпеку. Все повинно бути зроблено для якнайшвидшої локалізації та гасіння. А також вже повинні думати про виділення фінансування для покриття втрат. Не потім, а вже зараз", — сказав Зеленський.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше міністерство внутрішніх справ заявило, що лісова пожежа сталася на площі 80 га в Харківській області

Загоряння сухої трави, очерету та лісової підстилки сталося в Станично-Луганському районі на площі 80 га.

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