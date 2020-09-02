Пожежу в Харківській області гасять за допомогою авіації

Президент Володимир Зеленський зібрав нараду з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій і силовиками щодо пожеж, які виникли сьогодні в Харківській і Луганській областях. Про це сказано в повідомленні пресслужби глави держави за результатами робочої поїздки в Харківську область, передають Українські Новини. "Тільки що у мене відбулася нарада з усіма відповідними службами щодо пожеж, що відбулися сьогодні в Харківській області", — повідомив він під час виступу на представленні Стратегії розвитку регіону. З слів Президента, для подолання вогню в лісах зараз працюють пожежники і рятувальники. До гасіння залучено понад 200 представників особового складу, десятки одиниць техніки, літак Ан-32 і вертоліт Мі-8. "Ситуація зараз знаходиться під контролем. Віримо, що вдасться перемогти стихію найближчим часом", — сказав Зеленський. Глава держави доручив голові Харківської облдержадміністрації відразу після завершення заходу відправитися до місць гасіння. "Я знаю, що там зараз працюють ваші люди — щоб самому особисто контролювати цю ситуацію", — резюмував глава держави. За останніми даними, площа пожежі становить 400 гектарів, з них 100 гектарів — верхова пожежа. В одному з сіл згоріло 8 будинків з 150. У Луганській області залучили підрозділи Збройних сил. Організовано оповіщення місцевого населення з метою можливої евакуації, проте люди від неї поки відмовляються. Попередня причина пожежі — загоряння сміттєзвалища, через яку поривом вітру вогонь перекинувся на ліс. Однак правоохоронні органи не виключають і версію підпалу. Триває ліквідація пожеж, але ситуація ускладнюється через сильні пориви вітру. Президент підкреслив, що повинен отримувати оперативну інформацію про пожежі. "Вимагаю швидких реакцій на подібні події. У разі необхідності ми організуємо евакуацію всіх людей, думати перш за все про їхню безпеку. Все повинно бути зроблено для якнайшвидшої локалізації та гасіння. А також вже повинні думати про виділення фінансування для покриття втрат. Не потім, а вже зараз", — сказав Зеленський. Як повідомляли Українськi Новини, раніше міністерство внутрішніх справ заявило, що лісова пожежа сталася на площі 80 га в Харківській області Загоряння сухої трави, очерету та лісової підстилки сталося в Станично-Луганському районі на площі 80 га.