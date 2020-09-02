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02 вересня 2020, середа, 19:52 6
Події 2020-09-02T20:30:02+03:00
Українські Новини
У Луганській області горить трава, є загроза загоряння житлових будинків

У Луганській області горить трава, є загроза загоряння житлових будинків

Кира Молчанова
пожежа, дснс, Луганська область, Загоряння, пожежа в лісі
Пожежа в Луганській області. Фото: ДСНС
Пожежа в Луганській області. Фото: ДСНС

Загоряння сухої трави, очерету та лісової підстилки сталося в Станично-Луганському районі на площі 80 га, поки в Харківській області палає ліс.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"2 вересня в ДСНС надійшла інформація про займання сухої трави, очерету та лісової підстилки біля с. Болотене Станично-Луганського району на площі близько 80 га", — сказано в ньому.

Зазначається, що ситуація ускладнюється сильним поривом вітру, що загрожує населеним пунктам с. Болотене, с. Валуйське і смт Станиця Луганська.

Організовано оповіщення місцевого населення з метою можливої ​​евакуації.

Особовий склад Головного управління ДСНС в Луганській області переведений на двозмінний режим несення служби.

До гасіння пожеж залучено 108 осіб та 17 одиниць техніки, з них від ДСНС — 47 осіб і 12 одиниць техніки.

З метою надання допомоги в гасінні пожеж в Луганській області додатково залучено близько 100 людей і 27 одиниць техніки з Донецької, Дніпропетровської і Полтавської областей.

Пожежа в Луганській області. Фото: ГСЧСПожежа в Луганській області. Фото:ДСНС

Як повідомляли Українськi Новини, поліція встановлює причини виникнення пожежі в Попаснянському районі Луганської області.

Крім того, в тому ж районі через пожежу вибухнув снаряд. Було травмовано рятувальника, але його життю ніщо не загрожує.

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