В Україні чергові антирекорди із захворюваності та смертності від коронавірусу

За минулу добу, 1 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні на 19, 5%, нових летальних випадків - на 6,25%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 2 495 до 125 798, кількість померлих від захворювання - збільшилася на 51 людину до 2 656 порівняно з попередньою добою. Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 2 вересня в Україні зареєстровано 125 798 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 656 летальних, 58 817 осіб одужали. За добу зафіксовано 2 495 нових випадків захворювання, одужали 1 015 осіб, помер 51 людина. Таким чином 1 вересня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, що одужали - 2 495 проти 1 015. Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 2 вересня становила 64 325 осіб, що на 2,3% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (14 907), в Києві (13 878) та Чернівецькій області (10 487). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 4109 випадків; Волинська область — 5589 випадків; Дніпропетровська область — 2454 випадки; Донецька область — 1505 випадків; Житомирська область — 3442 випадки; Закарпатська область — 7697 випадків; Запорізька область — 1657 випадків; Івано-Франківська область — 9522 випадки; Кіровоградська область — 826 випадків; м. Київ — 13 878 випадків; Київська область — 5842 випадки; Львівська область — 14 907 випадків; Луганська область — 346 випадків; Миколаївська область — 1320 випадків; Одеська область — 7697 випадків; Полтавська область — 832 випадки; Рівненська область — 9396 випадків; Сумська область — 1571 випадок; Тернопільська область — 6395 випадків; Харківська область — 9640 випадків; Херсонська область — 424 випадки; Хмельницька область — 2630 випадків; Чернівецька область — 10 487 випадків; Черкаська область — 1642 випадки; Чернігівська область — 1990 випадків. Кількість хворих на коронавірус станом на 2 вересня. Інфографіка% МОЗ Як повідомляли Українськi Новини, 31 серпня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 2 088 до 123 303, кількість померлих від захворювання - збільшилася на 48 осіб до 2 605.