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02 вересня 2020, середа, 09:54 9 Інфографіка
Суспільство 2020-09-02T11:15:02+03:00
Українські Новини
В Україні чергові антирекорди із захворюваності та смертності від коронавірусу

В Україні чергові антирекорди із захворюваності та смертності від коронавірусу

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19
Коронавірус Фото: pixabay.com
Коронавірус Фото: pixabay.com

За минулу добу, 1 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні на 19, 5%, нових летальних випадків - на 6,25%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 2 495 до 125 798, кількість померлих від захворювання - збільшилася на 51 людину до 2 656 порівняно з попередньою добою.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 2 вересня в Україні зареєстровано 125 798 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 656 летальних, 58 817 осіб одужали.

За добу зафіксовано 2 495 нових випадків захворювання, одужали 1 015 осіб, помер 51 людина.

Таким чином 1 вересня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, що одужали - 2 495 проти 1 015.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 2 вересня становила 64 325 осіб, що на 2,3% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (14 907), в Києві (13 878) та Чернівецькій області (10 487).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 4109 випадків;
  • Волинська область — 5589 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2454 випадки;
  • Донецька область — 1505 випадків;
  • Житомирська область — 3442 випадки;
  • Закарпатська область — 7697 випадків;
  • Запорізька область — 1657 випадків;
  • Івано-Франківська область — 9522 випадки;
  • Кіровоградська область — 826 випадків;
  • м. Київ — 13 878 випадків;
  • Київська область — 5842 випадки;
  • Львівська область — 14 907 випадків;
  • Луганська область — 346 випадків;
  • Миколаївська область — 1320 випадків;
  • Одеська область — 7697 випадків;
  • Полтавська область — 832 випадки;
  • Рівненська область — 9396 випадків;
  • Сумська область — 1571 випадок;
  • Тернопільська область — 6395 випадків;
  • Харківська область — 9640 випадків;
  • Херсонська область — 424 випадки;
  • Хмельницька область — 2630 випадків;
  • Чернівецька область — 10 487 випадків;
  • Черкаська область — 1642 випадки;
  • Чернігівська область — 1990 випадків.

Кількість хворих на коронавірус станом на 2 вересня. Інфографіка% МОЗКількість хворих на коронавірус станом на 2 вересня. Інфографіка% МОЗ

Як повідомляли Українськi Новини, 31 серпня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 2 088 до 123 303, кількість померлих від захворювання - збільшилася на 48 осіб до 2 605.

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В Україні чергові антирекорди із захворюваності та смертності від коронавірусу
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