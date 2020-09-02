В Україні чергові антирекорди із захворюваності та смертності від коронавірусу

збільшилася на 2 495 до 125 798, кількість померлих від захворювання - збільшилася на 51 людину до 2 656 порівняно з попередньою добою. За минулу добу, 1 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні на 19, 5%, нових летальних випадків - на 6,25%. Так, кількість хворих на коронавірус

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 2 вересня в Україні зареєстровано 125 798 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 656 летальних, 58 817 осіб одужали.

За добу зафіксовано 2 495 нових випадків захворювання, одужали 1 015 осіб, помер 51 людина.

Таким чином 1 вересня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, що одужали - 2 495 проти 1 015.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 2 вересня становила 64 325 осіб, що на 2,3% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (14 907), в Києві (13 878) та Чернівецькій області (10 487).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4109 випадків;

Волинська область — 5589 випадків;

Дніпропетровська область — 2454 випадки;

Донецька область — 1505 випадків;

Житомирська область — 3442 випадки;

Закарпатська область — 7697 випадків;

Запорізька область — 1657 випадків;

Івано-Франківська область — 9522 випадки;

Кіровоградська область — 826 випадків;

м. Київ — 13 878 випадків;

Київська область — 5842 випадки;

Львівська область — 14 907 випадків;

Луганська область — 346 випадків;

Миколаївська область — 1320 випадків;

Одеська область — 7697 випадків;

Полтавська область — 832 випадки;

Рівненська область — 9396 випадків;

Сумська область — 1571 випадок;

Тернопільська область — 6395 випадків;

Харківська область — 9640 випадків;

Херсонська область — 424 випадки;

Хмельницька область — 2630 випадків;

Чернівецька область — 10 487 випадків;

Черкаська область — 1642 випадки;

Чернігівська область — 1990 випадків.

Кількість хворих на коронавірус станом на 2 вересня. Інфографіка% МОЗ

Як повідомляли Українськi Новини, 31 серпня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 2 088 до 123 303, кількість померлих від захворювання - збільшилася на 48 осіб до 2 605.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини