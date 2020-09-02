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02 сентября 2020, среда, 13:18 1874
Общество 2020-09-02T14:05:24+03:00
Українські Новини
Кризисное состояние удалось пережить. Тимошенко рассказала о борьбе с коронавирусом

Кризисное состояние удалось пережить. Тимошенко рассказала о борьбе с коронавирусом

Валерия Драгомирова
Коронавирус, Юлия Тимошенко, Коронавирус у Тимошенко
Юлия Тимошенко. Фото: Facebook/Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко. Фото: Facebook/Юлия Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая недавно заболела коронавирусом, рассказала, что кризисное состояние удалось пережить.

Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook. 

"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - рассказала политик. 

"Именно сейчас, сегодня, я хочу поблагодарить всех, кто меня лечил, кто молился за мое здоровье, кто в первые минуты беды бросился на помощь, передавая лекарства, советы по лечению, спасительные предложения. Все это было вовремя, нужно и все это помогло мне бороться с этой бедой", - написала Тимошенко. 

По словам политика, во время болезни ей передавали "уникальные теплые слова поддержки, цветы, совместные фото и даже детские игрушки: мишек, кукол, машинки".

Как сообщали Українські Новини, СМИ писали, что Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Тем временем в Украине зафиксировали новые "коронавирусные рекорды"

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