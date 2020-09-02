Кризисное состояние удалось пережить. Тимошенко рассказала о борьбе с коронавирусом

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая недавно заболела коронавирусом, рассказала, что кризисное состояние удалось пережить.

Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.



"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - рассказала политик.



"Именно сейчас, сегодня, я хочу поблагодарить всех, кто меня лечил, кто молился за мое здоровье, кто в первые минуты беды бросился на помощь, передавая лекарства, советы по лечению, спасительные предложения. Все это было вовремя, нужно и все это помогло мне бороться с этой бедой", - написала Тимошенко.

По словам политика, во время болезни ей передавали "уникальные теплые слова поддержки, цветы, совместные фото и даже детские игрушки: мишек, кукол, машинки".



Как сообщали Українські Новини, СМИ писали, что Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.



Тем временем в Украине зафиксировали новые "коронавирусные рекорды".

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