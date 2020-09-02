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02 вересня 2020, середа, 12:25 5
Економіка 2020-09-02T12:50:22+03:00
Українські Новини
Через аномальну спеку та посуху урожай зернових буде менше, ніж прогнозувало Мінекономіки

Через аномальну спеку та посуху урожай зернових буде менше, ніж прогнозувало Мінекономіки

Надежда Комендантова
Сільське господарство, прогноз урожаю, зернові
Поле
Поле

В той час, як раніше Укргідрометцентр прогнозував, що підвищена вологість повітря і ґрунту негативно вплине на врожай зернових, прогноз урожаю зернових культур Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства в 2020 році знизило з 70 млн тонн до 68 млн тонн.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький, передають Українські Новини.

"На сьогодні очікуємо валовий збір кукурудзи 33 млн тонн і 68 млн тонн зернових в цілому", - написав він.

Зниження прогнозу пов'язане з аномально високими температурами повітря і посухою, внаслідок чого  істотно знижується врожайність кукурудзи.

При цьому очікується урожай соняшнику на рівні 14 млн тонн.

Як повідомляли Українськi Новини, в серпні Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства знизило прогноз урожаю зернових культур з 72,1 млн т до близько 70 млн тонн в 2020 році.

У травні Петрашко заявив, що реалістичний прогноз передбачає урожай зернових культур на рівні 65-68 млн тонн в 2020 році, що на 9,5-13,4% менше 2019 року.

Сільськогосподарські підприємства за підсумками 2019 року зібрали 75,1 млн тонн зернових культур, що на 7%, або на 5 млн тонн більше, ніж у 2018 році.

Тим часом, Українська зернова асоціація  не очікує дефіциту зерна на внутрішньому ринку . Україна споживає щорічно близько 25-30 млн тонн зерна для внутрішніх потреб, решті урожай експортується за межі України. Таким чином, третина врожаю завжди в розпорядженні внутрішніх потреб країни.

Також  мірошники очікують зростання цін на хліб на 15% через підвищений експорт пшениці.

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