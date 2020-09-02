Через аномальну спеку та посуху урожай зернових буде менше, ніж прогнозувало Мінекономіки

В той час, як раніше Укргідрометцентр прогнозував, що підвищена вологість повітря і ґрунту прогноз урожаю зернових культур Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства в 2020 році знизило з 70 млн тонн до 68 млн тонн негативно вплине на врожай зернових, прогноз урожаю зернових культурз 70 млн тонн до 68 млн тонн .

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький, передають Українські Новини.

"На сьогодні очікуємо валовий збір кукурудзи 33 млн тонн і 68 млн тонн зернових в цілому", - написав він.

Зниження прогнозу пов'язане з аномально високими температурами повітря і посухою, внаслідок чого істотно знижується врожайність кукурудзи.

При цьому очікується урожай соняшнику на рівні 14 млн тонн.

Як повідомляли Українськi Новини, в серпні Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства знизило прогноз урожаю зернових культур з 72,1 млн т до близько 70 млн тонн в 2020 році.

У травні Петрашко заявив, що реалістичний прогноз передбачає урожай зернових культур на рівні 65-68 млн тонн в 2020 році, що на 9,5-13,4% менше 2019 року.

Сільськогосподарські підприємства за підсумками 2019 року зібрали 75,1 млн тонн зернових культур, що на 7%, або на 5 млн тонн більше, ніж у 2018 році.

Тим часом, Українська зернова асоціація не очікує дефіциту зерна на внутрішньому ринку . Україна споживає щорічно близько 25-30 млн тонн зерна для внутрішніх потреб, решті урожай експортується за межі України. Таким чином, третина врожаю завжди в розпорядженні внутрішніх потреб країни.

Також мірошники очікують зростання цін на хліб на 15% через підвищений експорт пшениці.

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