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27 марта 2020, пятница, 13:35 81
Экономика 2020-03-27T13:35:35+02:00
Українські Новини
Цены на хлеб могут вырасти на 15% из-за повышенного экспорта пшеницы

Цены на хлеб могут вырасти на 15% из-за повышенного экспорта пшеницы

Елена Литвин
Карантин, рост цен, подорожание хлеба, Цены на продукты, Цены на хлеб, коронавирус в Украине
Хлеб. Фото: freepik
Хлеб. Фото: freepik

Пока Кличко просит АМКУ вмешаться в резкий рост цен на социальные продукты в Киеве, Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Мукомолы Украины" прогнозируют рост цен на хлеб на 15-20% из-за повышения стоимости пшеницы на внутреннем рынке.

Об этом говорится в обращении ассоциаций к властям, передают Українськi Новини.

"Из-за роста спроса на внешних рынках и из-за сезонных факторов увеличиваются цены на продовольственную пшеницу... Поскольку мука в себестоимости хлеба составляет более 40%, то и повышение цены на этот товар первой необходимости для граждан на 15-20% является почти свершившимся фактом", - сказано в нем.

Отмечается, что за последние 10 дней средняя цена на пшеницу второго и третьего класса выросла на 400-500 гривен/тонна, что в ближайшем будущем может привести к росту цены на муку всех сортов на 500-600 гривен/тонна.

По мнению ассоциаций, на повышении цен сказалось изменение и усложнение логистических маршрутов, повышенная волатильность мировых рынков и повышенный спрос на продукты питания, учитывая введенные по всему миру карантинные меры.

Согласно обращению, участники рынка стараются максимально оптимизировать производственные процессы, чтобы рост не был резким и болезненным для потребителей.

При этом ассоциации отметили, что производители полностью и бесперебойно обеспечивают спрос на хлеб и хлебобулочные изделия в розничной сети - сейчас зафиксирован рост спроса 30-40% от нормального сезонного уровня.

В связи с этим ассоциации обратились к властям с просьбой сохранить нынешний уровень ценовой политики и обезопасить потребителей от резкого повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

В частности, они предложили ввести временное ограничение на экспорт зерновой продукции продовольственной группы в объемах, необходимых для обеспечения потребностей внутреннего рынка на период ожидаемой продолжительности карантинных мероприятий.

Как сообщали Українськi Новини, АТБ ограничил выдачу продуктов в одни руки и повысил стоимость определенных категорий товаров.

Эксперты отметили, что магазины повышают цены из-за роста цен поставщиков и производителей.

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