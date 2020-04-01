Дефіциту зерна в Україні не буде, - експерти

Українська зернова асоціація не очікує дефіциту зерна на внутрішньому ринку.

Про це Українським Новинам у бліц-інтерв'ю повідомила пресслужба УЗА.

"УЗА переконана, що ніяких передумов для дефіциту зерна на внутрішньому ринку немає, більше того на внутрішньому ринку залишається більш ніж достатньо зерна", - сказали в асоціації.

Асоціація відзначила, що Україна щорічно споживає близько 25-30 млн тонн зерна для внутрішніх потреб, решта урожаю експортується за межі України. Таким чином, третину врожаю завжди у розпорядженні внутрішніх потреб країни.

За оцінками аналітиків УЗА, Україна збере понад 94 млн тонн зернових і олійних культур, що відповідає тенденції останніх 3 років - збору врожаю понад 90 млн тонн.

УЗА прогнозує, що до кінця 2019/2020 маркетингового сезону (липень 2019 - червень 2020) експорт зернових та олійних культур може досягти позначки 60 млн тонн, що обумовлено рекордним урожаєм цього маркетингового року.

Також асоціація не очікує значних цінових коливань і вважає, що ціни будуть відповідати сезонного тренду.

Як повідомляли Українські Новини, мірошники очікують зростання цін на хліб на 15% з-за підвищеного експорту пшениці.

Експерти вважають, що супермаркети підвищують ціни у зв'язку із зростанням цін у постачальників і виробників.