Як підвищена вологість повітря і ґрунту вплине на врожай зернових. Пояснення Укргідрометцентру

Підвищена вологість грунту і повітря, яка спостерігається через дощі в низці областей України, знизить якість врожаю зернових культур. Про це Українським Новинам повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко. "Підвищена вологість повітря і ґрунту впливає на якість урожаю, але за кількістю там (у західних областях) має бути все дуже добре. Там сформовані хороший врожай злакових культур", - сказала вона. Йдеться про те, що фуражного зерна в цих областях буде більше, ніж продовольчого. Адаменко зазначила, що на територіях, де збір врожаю ще не почався, проблеми пов'язані з тим, що період дозрівання зерна розтягнувся порівняно з минулими роками. Так, у зв'язку з надмірно вологою погодою в західних областях, починаючи з другою половиною червня до сьогодні, і з температурним режимом значно нижчою, ніж на решті території України, дозрівання проходить повільно. В цілому зливи, які фіксувалися в першій декаді липня, проходили в районах, де ще не розпочато збір врожаю, і вони не вплинули на цей процес. За даними Укргідрометцентру, збір врожаю проходить тільки на півдні країни, де останнім часом була класична погода - жарко і сухо. Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав детальний прогноз на все літо в Україні. Тим часом, Україну чекають природні катаклізми через аномальну спеку.