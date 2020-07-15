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15 липня 2020, середа, 05:30 8
Суспільство 2020-07-15T08:00:03+03:00
Українські Новини
Як підвищена вологість повітря і ґрунту вплине на врожай зернових. Пояснення Укргідрометцентру

Як підвищена вологість повітря і ґрунту вплине на врожай зернових. Пояснення Укргідрометцентру

Анна Рудык
Урожай, Погода, Дощі, прогноз урожаю
Прибирання врожаю
Прибирання врожаю

Підвищена вологість грунту і повітря, яка спостерігається через дощі в низці областей України, знизить якість врожаю зернових культур.

Про це Українським Новинам повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

"Підвищена вологість повітря і ґрунту впливає на якість урожаю, але за кількістю там (у західних областях) має бути все дуже добре. Там сформовані хороший врожай злакових культур", - сказала вона.

Йдеться про те, що фуражного зерна в цих областях буде більше, ніж продовольчого.

Адаменко зазначила, що на територіях, де збір врожаю ще не почався, проблеми пов'язані з тим, що період дозрівання зерна розтягнувся порівняно з минулими роками.

Так, у зв'язку з надмірно вологою погодою в західних областях, починаючи з другою половиною червня до сьогодні, і з температурним режимом значно нижчою, ніж на решті території України, дозрівання проходить повільно.

В цілому зливи, які фіксувалися в першій декаді липня, проходили в районах, де ще не розпочато збір врожаю, і вони не вплинули на цей процес.

За даними Укргідрометцентру, збір врожаю проходить тільки на півдні країни, де останнім часом була класична погода - жарко і сухо.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав детальний прогноз на все літо в Україні.

Тим часом, Україну чекають природні катаклізми через аномальну спеку.

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